12月26日16時30分より放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）の、出演アーティストによるパフォーマンス楽曲が公開となった。

2025年末をもって“コールドスリープ”期間に入るPerfumeは、『Mステ×Perfumeスペシャルステージ』と題し、特別なステージを披露する。STUTSは、Kohjiya、Hana Hopeを迎え、「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)』」をパフォーマンス。ゲストダンサーには原口武蔵、勇太、三浦大知を迎える。

また、STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト6組は、先輩グループのヒットコラボメドレーをデュエットで披露。Kis-My-Ft2×Travis Japanは、SMAPの「ダイナマイト」を、WEST.×なにわ男子はKinKi Kidsの「硝子の少年」、King & Prince×SixTONESは、嵐の「One Love」をカバーする。

さらに、SUPER EIGHTは、本間昭光、加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）、清塚信也、休日課長、SATOKOを迎えた“EIGHT-JAMスペシャルバンド”で「あおっぱな」を披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）