『イクサガミ』シーズン2、早くも制作決定である。めでたい。「あれだけ思わせぶりな終わり方しといて、続編作らないわけがないじゃないか」と思う方もおられるだろう。いや、あるのだ。続編作る気満々な結末でありながらも興行成績が思わしくなく、結局1作で終わるというパターンが。

だが、主演・プロデューサー・アクションプランナーの3役を兼ねた岡田准一や総監督を務めた藤井道人はじめ、日本が誇る俳優陣・スタッフ陣の文字通り命がけの本気は、世界中に届いた。Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で第1位を獲得。世界88の国と地域で週間TOP10入りを達成。日本国内でも、配信初週より週間TOP10で4週連続第1位を記録と、届きに届いている。また、“アカデミー賞の前哨戦”とも言える北米の映画批評家賞、Critics Choice Awards（放送映画批評家協会賞）のBest Foreign Language Series部門に、日本作品として初めてノミネートされた。これだけの反響を呼んでしまったら、シーズン2を作るしかないだろう。

岡田准一と藤井道人の共通の合い言葉は、「日本の作品を海外へ」という想いだったそうだ。日本の原風景、文化、武道などの美しさを、世界に向けて発信する。その想いは、見事に結実した。

シーズン2が決まったからには、シーズン1をおさらいしながら見どころを解説しなければならない。なんと言っても、シーズン1をあれだけ思わせぶりに終わらせた主犯、横浜流星である。原作を読んだ方ならわかるだろうが、彼の演じる天明刀弥はもっとも重要なキャラのひとりである。この刀弥役は事前に発表がなかったため、シーズン1ではまだ登場しないのかと思っていた。そこに来て、最後の最後にまさかの横浜流星である。

子供が遊ぶように、無邪気に楽しそうに人を斬り、たまたま居合わせた蹴上甚六（岡崎体育）まで遊び（殺し合い）に誘う。その無邪気な狂気性は、まさしく原作通りの刀弥である。対して全力で誘いを拒否する甚六。甚六はと言うと、こちらは原作とは真逆のキャラである。あのカッコいい原作の甚六はどこに行った？ 彼に関しては、ひとまずシーズン2での活躍を待とう。

横浜流星といえば、かつて「岡田准一と戦いたい」と発言して、話題になったことがある。筆者も便乗して、「岡田准一と横浜流星、もし戦わば」という趣旨の記事を書いた（※）。その頃は、「いつか実現すればいいなぁ」ぐらいの淡い期待を抱いていたに過ぎなかった。だがここに来て、にわかに実現しそうな気配である。

また、この対決がこの作品で観られるということが僥倖の極みだ。それは、アクションプランナー・岡田准一師範の存在が大きい。師範は、各人物のキャラに合った殺陣をつける。恐らく、演者自身のパーソナリティも加味しているだろう。その証拠に、師範演じる嵯峨愁二郎は、推定100㎏超えの巨漢・立花雷蔵（一ノ瀬ワタル）を、見事な逆一本背負いで投げる。一方、横浜流星演じる天明刀弥は、足場の悪い石段途中で、完璧なフォームの後ろ回し蹴りを繰り出す。

つまり、グラップラー（組技師）である岡田准一とストライカー（打撃屋）である横浜流星の持ち味を、そのまま反映させているのだ。この2人の対決は、ただの剣術家同士の戦いでは終わらないだろう。柔術家・岡田准一と空手家・横浜流星の、疑似対決が観られるかもしれない。

ほかにも、幕末からの因縁である愁二郎と中村半次郎（淵上泰史）の決着はつくのか、あの憎たらしい槐（二宮和也）に何かしらの罰は下るのか、柘植響陣（東出昌大）の胡散臭い関西弁の謎は明かされるのかなど、注目点は枚挙にいとまがない。早く観せてくれシーズン2。実はもう撮っているんだろうシーズン2。でなけりゃ早く撮りだしてくれシーズン2。

