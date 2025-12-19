Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』を2026年2月25日にリリース。あわせて、3月から全国8都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催する。

（関連：【画像あり】Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』3形態のジャケット写真）

2ndアルバム『Runway』では、“これからを走り抜け、飛び立っていく”という彼ら自身が設定した前向きなメッセージを軸に、Aぇ! groupの持ち味を最大限にアップデート。新たな挑戦を重ね、確かな成長を遂げた彼らの“今”を余すところなく詰め込んだ、グループとしての表現の振り幅をさらに広げる作品に仕上がっている。本作のリリースに伴い開催されるアリーナツアーでは、その進化を体感できるステージが展開される予定だという。

また、あわせて新アーティスト写真も公開。スタイリッシュな衣装を纏い、洗練された表情をのぞかせるビジュアルとなっている。なお期間内にアルバム『Runway』を予約すると全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4種）をプレゼントする早期予約特典施策もスタートしている。

今後も商品詳細やコンテンツが随時発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）