¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬12·î15Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£NHKBS¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå²òÀâÈÖÁÈ¡Öµå¼±ñ～¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥ー¥ïー¥É¤¿¤Á～¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤¬X¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤·¤À¤è¡×¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÄÃæ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö±Í¿Í¡×¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹³¨Ê¸»ú¤ò¤Ä¤±¤ÆÈ¿±þ¡£¡ÖÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖNHK¼õ¿®ÎÁ¤ò°ìÀ¸ÌµÎÁ²½¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤´ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡×¡Ö¹á¿å¤Î¤»¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¹á¿å¤ÎÊý¤Î±Í¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¸í»ú¤ÏÈá¤·¤¤¡ª¡×¡ÖNHK¤µ¤ó¤Ë¤â´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¥¨¥¤¥È¤¯¤ó¤¬ÉÔØâ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£