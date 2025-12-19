°ð³À¸ãÏº¤¬Âç¿Í¤²¤Ê¤¤´î·àÇÐÍ¥Ìò¤ËÄ©¤à¡ª PARCO PRODUCE 2026¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡Ù¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
PARCO PRODUCE 2026¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡Ù
°ð³À¸ãÏº¼ç±éÉñÂæ PARCO PRODUCE 2026¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡Ù¤Î¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï2026Ç¯2·î7Æü¤è¤êÅìµþ¡¦PARCO·à¾ì¤Ë¤Æ³«Ëë¡¢¤½¤Î¸åµþÅÔ¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¤ò½ä±é¤¹¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¹õÃ«Í§¹á¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢·àºî¡¢ÇÐÍ¥¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ïー¥É¡Ê1899-1973¡Ë¤Ë¤è¤ë·æºî¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ïー¥É¤Ï¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉ÷¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿20À¤µª±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·àºî²È¤À¡£
ËÜºî¤Ï1942Ç¯¤Î±Ñ¹ñ½é±é°ÊÍè¡¢80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ëー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥¦¥©ー¥Á¥ã¥¹±é½ÐÈÇ¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¤¬¸·Áª¤·¤¿·æºîÉñÂæ¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¾å±Ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥·¥¢¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ªÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥®¥ã¥êーÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸Ê¬¤±¤ë°ð³À¸ãÏº¡£Ì¥ÎÏÅª¤À¤¬¤É¤³¤«Âç¿Í¤²¤Ê¤¤´î·àÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ËÄ©¤à¡£¥®¥ã¥êー¤ÎºÊÌò¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Á¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹õÃ«Í§¹á¡¢¹²¬Í³Î¤»Ò¡¢ÉÍÅÄ¿®Ìé¡¢·¬¸¶Íµ»Ò¡¢Ë¾·îÊâ¡¢¶â»Ò³Ù·û¡¢ÃæÃ«Í¥¿´¡¢Çò²Ï¤ì¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬¡¢¥®¥ã¥êー¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀË¤«¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¡£
±é½Ð¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¾®»³¤æ¤¦¤Ê¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£ËÜºî¤Ç°ð³À¸ãÏº¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¾®»³¤Ï¡¢·ÚÌ¯¤Ê²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ËÌ¾À¼¤äÍßË¾¡¢¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿¼¤ß¤¢¤ëÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢Í³Íè¤Î¡ÖÑëÆáÅª¤Ê´î¤Ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
STORY
ÉñÂæ¤Ï¹âµé¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Î°ì¼¼¡£¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¥¹¥¿ーÇÐÍ¥¥®¥ã¥êー¡£¤À¤¬Èà¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÉÆÈ´¶¤ÈÏ·¤¤¤Ø¤Î¶²¤ì¤òÊú¤¨¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤â±éµ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯³¤³°¥Ä¥¢ー¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÈà¤Î¸µ¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬Ë¬¤Í¤ÆÍè¤Æ¡¢ÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¦¡¦¡¦¡£
¡¡
°ð³À¸ãÏº
10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿PARCO·à¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×¡¹¤ËÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®»³¤æ¤¦¤Ê
ºòÇ¯¤´°ì½ï¤·¤¿¡Ö¥ï¥¿¥·¥¿¥Á¤Ï¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥Áー¥à¤ªÆó¿Í¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¾å±é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡×¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥³·à¾ì¤Ç¡¢°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢¿®Íê¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç¡¢Â¿ºÍ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥êー¥Àー¤Ç¡¢Å·ºÍÅª¥»¥ó¥¹¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ïー¥É¤«¤é°î¤ì½Ð¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦·Î¸Å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø
https://stage.parco.jp/program/presentlaughter/
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
PARCO PRODUCE 2026¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿ー¡Ù
¡Úºî¡Û¥Î¥¨¥ë¡¦¥«¥ïー¥É
¡ÚËÝÌõ¡Û½ù²ìÀ¤»Ò
¡Ú±é½Ð¡Û¾®»³¤æ¤¦¤Ê
¡Ú½Ð±é¡Û
°ð³À¸ãÏº¡¿ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¡¹õÃ«Í§¹á¡¡·¬¸¶Íµ»Ò¡¡Ë¾·îÊâ¡¡¶â»Ò³Ù·û¡¡ÃæÃ«Í¥¿´¡¡Çò²Ï¤ì¤¤¡¿ÉÍÅÄ¿®Ìé¡¡¹²¬Í³Î¤»Ò
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://stage.parco.jp/program/presentlaughter/
¡Ú¸ø±éÆüÄø¡Û
¢£Åìµþ¸ø±é
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2·î28Æü(ÅÚ) PARCO·à¾ì¡Ê½ÂÃ« PARCO 8F¡Ë
¢£µþÅÔ¸ø±é
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)～3·î8Æü(Æü) µþÅÔ·à¾ì
¢£¹Åç¸ø±é
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)～3·î15Æü(Æü) JMS¥¢¥¹¥Æー¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Ûー¥ë
¢£Ê¡²¬¸ø±é
2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)～3·î22Æü(Æü) Ê¡²¬»ÔÌ±¥Ûー¥ë Ãæ¥Ûー¥ë
¢£ÀçÂæ¸ø±é
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)～3·î29Æü(Æü) ÅÅÎÏ¥Ûー¥ë