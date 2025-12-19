『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』全出演アーティストの歌唱楽曲解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）が12月26日16時30分より、6時間40分にわたり生放送。このたび、豪華全65組の出演アーティストの楽曲が解禁された。

■全出演アーティスト＆楽曲（五十音順）

AI「ハピネス」

INI「Present」

aiko「シネマ」

アイナ・ジ・エンド「革命道中」

あいみょん「ビーナスベルト」

ano「ハッピーラッキーチャッピー」

いきものがかり「生きて、燦々」「コイスルオトメ」

幾田りら「恋風」

＝LOVE「絶対アイドル辞めないで～ラブソングに襲われる」

WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」

ACEes「Troublemaker（嵐カバー）」「Biggest Party」

AKB48「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」

XG「GALA」

Kis-My-Ft2「&Joy」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

King & Prince「Theater」

Creepy Nuts「doppelganger」（「a」は、ウムラウトありが正式表記）「オトノケ」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」

櫻坂46「Make or Break」

THE RAMPAGE「Break it Down」

ZICO, 幾田りら「DUET」

JO1「BE CLASSIC」

GENERATIONS「PAINT」

SHISHAMO「明日も」

SUPER EIGHT「あおっぱな」

SUPER BEAVER「人として」

Superfly「僕のこと」

SixTONES「Stargaze」「こっから」

Stray Kids「CEREMONY」

Snow Man「D.D.」「カリスマックス」

timelesz「レシピ」「Rock this Party」

Tani Yuuki「もしものがたり」

Da-iCE「ノンフィクションズ」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）

徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）

Travis Japan「Disco Baby」

なにわ男子「Never Romantic」

Number_i「i-mode」

NiziU「♡Emotion」

乃木坂46「ネーブルオレンジ」

HANA「My Body」「NON STOP」

Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」

back number「ブルーアンバー」「怪盗」

Perfume Mステ×Perfumeスペシャルステージ

羊文学「声」

BE:FIRST「Stare In Wonder」

FANTASTICS「BFX」

50TA「PERFECT LOVE」

FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」

マカロニえんぴつ「パープルスカイ」

三浦大知「Horizon Dreamer」

Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」「GOOD DAY」

M!LK「イイじゃん」

ゆず「いつか」「GET BACK」

YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」

L’Arc-en-Ciel「Driver’s High」「ミライ」

LiSA「残酷な夜に輝け」

RIP SLYME「JOINT」

緑黄色社会「さもなくば誰がやる」

レミオロメン「粉雪」

＜コラボ・企画・メドレーなど＞

STUTS「99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）」

※ゲストダンサー 原口武蔵＋勇太＋三浦大知

King & Prince×50TA「希望の丘」

Kis-My-Ft2 × Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）

WEST. × なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）

King & Prince×SixTONES「One Love」（嵐カバー）

最強アイドル8組80名 夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）

高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46

×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE

×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）

■Perfumeが『Mステ×Perfumeスペシャルステージ』を披露

2025年末をもってCOLD SLEEP（コールドスリープ）期間に入るPerfume。そんなPerfumeが、COLD SLEEP前最後の出演となるスーパーライブで「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」と題し、特別なステージを披露。

■STARTOアーティスト6組が夢のデュエット企画で大集結

STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト6組が、豪華先輩ヒットコラボメドレーをデュエットで披露。Kis-My-Ft2×Travis Japanは「ダイナマイト」（SMAPカバー）、WEST.×なにわ男子で「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）、そして、King & Prince× SixTONESで「One Love」（嵐カバー）と、まさに名曲揃いのコラボ企画となっている。

さらに、SUPER EIGHTは、EIGHT-JAMスペシャルバンド（本間昭光・加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)・清塚信也・休日課長・SATOKO）で「あおっぱな」を披露。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは、ラッパーのKohjiyaと、ボーカリストのHana Hopeを迎え、話題のCMソング「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」を。ゲストダンサーには原口武蔵、勇太、三浦大知を迎え、豪華なステージを披露する。

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～23:10

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/