Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』リリース決定！全国8都市を回るアリーナツアー開催も発表
Aぇ! groupが、2026年2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースすることが決定。併せて、同年3月から全国8都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催することも発表された。
■アルバムの軸は「これからを走り抜け、飛び立っていく」
2ndアルバム『Runway』は、「これからを走り抜け、飛び立っていく」という彼ら自身が設定した前向きなメッセージを軸に、Aぇ! groupの持ち味を最大限にアップデート。あらたな挑戦を重ね、たしかな成長を遂げた彼らの“今”を余すところなく詰め込んだ、グループとしての表現の振り幅をさらに広げる作品に仕上がっている。
本作を引っさげたアリーナツアーでは、その進化を体感できるステージが展開される予定だ。
また、スタイリッシュな衣装を纏い、洗練された表情を覗かせる最新ビジュアルを公開。期間内にアルバム『Runway』を予約すると、全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4種）がプレゼントされる早期予約特典施策もスタートしている。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『Runway』
■ライブ情報
『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』
[2026年]
03/07（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
03/08（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
03/13（金）福岡・マリンメッセ福岡A館
03/14（土）福岡・マリンメッセ福岡A館
03/15（日）福岡・マリンメッセ福岡A館
03/28（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
03/29（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
04/25（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
04/26（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
05/01（金）大阪・大阪城ホール
05/02（土）大阪・大阪城ホール
05/03（日・祝）大阪・大阪城ホール
05/30（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
05/31（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
07/04（土）神奈川・横浜アリーナ
07/05（日）神奈川・横浜アリーナ
07/06（月）神奈川・横浜アリーナ
07/07（火）神奈川・横浜アリーナ
07/11（土）静岡・エコパアリーナ
07/12（日）静岡・エコパアリーナ
■関連リンク
アルバム『Runway』詳細
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/