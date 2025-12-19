Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』リリース決定！全国8都市を回るアリーナツアー開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Aぇ! groupが、2026年2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースすることが決定。併せて、同年3月から全国8都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催することも発表された。

■アルバムの軸は「これからを走り抜け、飛び立っていく」

2ndアルバム『Runway』は、「これからを走り抜け、飛び立っていく」という彼ら自身が設定した前向きなメッセージを軸に、Aぇ! groupの持ち味を最大限にアップデート。あらたな挑戦を重ね、たしかな成長を遂げた彼らの“今”を余すところなく詰め込んだ、グループとしての表現の振り幅をさらに広げる作品に仕上がっている。

本作を引っさげたアリーナツアーでは、その進化を体感できるステージが展開される予定だ。

また、スタイリッシュな衣装を纏い、洗練された表情を覗かせる最新ビジュアルを公開。期間内にアルバム『Runway』を予約すると、全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4種）がプレゼントされる早期予約特典施策もスタートしている。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『Runway』

■ライブ情報

『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』

[2026年]

03/07（土）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール

03/08（日）愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール

03/13（金）福岡・マリンメッセ福岡A館

03/14（土）福岡・マリンメッセ福岡A館

03/15（日）福岡・マリンメッセ福岡A館

03/28（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

03/29（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

04/25（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

04/26（日）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

05/01（金）大阪・大阪城ホール

05/02（土）大阪・大阪城ホール

05/03（日・祝）大阪・大阪城ホール

05/30（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

05/31（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

07/04（土）神奈川・横浜アリーナ

07/05（日）神奈川・横浜アリーナ

07/06（月）神奈川・横浜アリーナ

07/07（火）神奈川・横浜アリーナ

07/11（土）静岡・エコパアリーナ

07/12（日）静岡・エコパアリーナ

■関連リンク

アルバム『Runway』詳細

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/