　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円高の4万9630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9568.66円に対しては61.34円高。出来高は1万6728枚となっている。

　TOPIX先物期近は3394ポイントと前日比30.5ポイント高、現物終値比4.26ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49630　　　　　+520　　　 16728
日経225mini 　　　　　　 49625　　　　　+515　　　333264
TOPIX先物 　　　　　　　　3394　　　　 +30.5　　　 22815
JPX日経400先物　　　　　 30595　　　　　+255　　　　1641
グロース指数先物　　　　　 647　　　　　 +11　　　　2806
東証REIT指数先物　　　　1986.5　　　　　　+5　　　　 169

株探ニュース