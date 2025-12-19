日経225先物：19日正午＝520円高、4万9630円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円高の4万9630円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万9568.66円に対しては61.34円高。出来高は1万6728枚となっている。
TOPIX先物期近は3394ポイントと前日比30.5ポイント高、現物終値比4.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49630 +520 16728
日経225mini 49625 +515 333264
TOPIX先物 3394 +30.5 22815
JPX日経400先物 30595 +255 1641
グロース指数先物 647 +11 2806
東証REIT指数先物 1986.5 +5 169
株探ニュース
