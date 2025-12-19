つるの剛士、国産EV白バイで“ライダー”に変身 ノリノリでソルジェント光線を連発 ヒーローらしく法を遵守で4期にわたってゴールド免許
タレントのつるの剛士、小池百合子東京都知事が19日、東京都庁第一本庁舎で行われた『白バイ仕様の国産EVバイク』の初公開セレモニーに参加した。
【写真】足長⋯”ライダー”のように颯爽とバイクにまたがるつるの剛士
東京都は、CO2を排出しない環境先進都市「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都内で新車販売される二輪車を2035年までに100％非ガソリン化することを目指している。そんな中、EVバイク普及推進に向けた機運醸成のための象徴的な取組として、来年1月に開催される『箱根駅伝』の先行車両として白バイ仕様の国産EVバイクを1区と10区で使用する。
バイク愛好家として知られる、つるのはアンベール後に白バイにまたがるとマフラーレスの車体に「以前、（1日警察署長などで）何度かホンダさんの白バイにまたがらせてもらったことがあるんですけど、すごくシャープに、スマートになった。音もまったくしない」と驚いていた。『ウルトラマンダイナ』アスカ・シン／ウルトラマンダイナで知られるが「ウルトラマン的にも、こんなマシンがあったら」と話して笑いを誘っていた。
小池都知事が国産EV白バイの魅力を語った後に「皆さんも追いかけられないように」とジョークを発射。つるのは「僕はゴールド免許ですから。4期にわたりゴールド免許。安全運転を心掛けています」と笑顔で明かしていた。また、三大特撮で唯一関わりを持てていないのが仮面ライダーシリーズ（スーパー戦隊シリーズは『機界戦隊ゼンカイジャー』の主題歌「全力全開！ゼンカイジャー」を担当）。この日は“ライダー”となって大喜び。フォトセッションではノリノリでソルジェント光線を連発していた。
