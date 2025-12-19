6時間40分生放送『MステSUPER LIVE』全出演アーティスト65組＆パフォーマンス楽曲解禁【一覧あり】
26日に生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）の全出演アーティスト65組＆パフォーマンス楽曲が解禁された。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
2025年末をもってCOLD SLEEP（コールドスリープ）期間に入るPerfumeは、COLD SLEEP前最後の出演となるスーパーライブで、『Mステ×Perfumeスペシャルステージ』と題し、特別なステージを披露する。
STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト6組は、豪華先輩ヒットコラボメドレーをデュエットで披露。Kis-My-Ft2×Travis Japanは「ダイナマイト」（SMAPカバー）、WEST.×なにわ男子で「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）、そして、King & Prince×SixTONESで「One Love」（嵐カバー）と、まさに名曲揃いのコラボ企画となっている。
さらに、SUPER EIGHTは、EIGHT-JAMスペシャルバンド（本間昭光・加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）・清塚信也・休日課長・SATOKO）で「あおっぱな」をパフォーマンス。音楽プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSは、ラッパーのKohjiyaと、ボーカリストのHana Hopeを迎え、話題のCMソング「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」を。ゲストダンサーには原口武蔵、勇太、三浦大知を迎え、豪華なステージを披露する。
【全出演アーティスト＆楽曲（五十音順）】
AI「ハピネス」
INI「Present」
aiko「シネマ」
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
あいみょん「ビーナスベルト」
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
いきものがかり「生きて、燦々」「コイスルオトメ」
幾田りら「恋風」
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで〜ラブソングに襲われる」
WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」
ACEes「Troublemaker（嵐カバー）」「Biggest Party」
AKB48「RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション」
XG「GALA」
Kis-My-Ft2「&Joy」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
King & Prince「Theater」
Creepy Nuts「doppelganger」「オトノケ」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」
櫻坂46「Make or Break」
THE RAMPAGE「Break it Down」
ZICO, 幾田りら「DUET」
JO1「BE CLASSIC」
GENERATIONS「PAINT」
SHISHAMO「明日も」
SUPER EIGHT「あおっぱな」
SUPER BEAVER「人として」
Superfly「僕のこと」
SixTONES「Stargaze」「こっから」
Stray Kids「CEREMONY」
Snow Man「D.D.」「カリスマックス」
timelesz「レシピ」「Rock this Party」
Tani Yuuki「もしものがたり」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「超最強」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）
Travis Japan「Disco Baby」
なにわ男子「Never Romantic」
Number_i「i-mode」
NiziU「▼（※▼＝ハート）Emotion」
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
HANA「My Body」「NON STOP」
Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」
back number「ブルーアンバー」「怪盗」
Perfume「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」
羊文学「声」
BE:FIRST「Stare In Wonder」
FANTASTICS「BFX」
50TA「PERFECT LOVE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
マカロニえんぴつ「パープルスカイ」
三浦大知「Horizon Dreamer」
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」「GOOD DAY」
M!LK「イイじゃん」
ゆず「いつか」「GET BACK」
YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」
L'Arc-en-Ciel「Driver's High」「ミライ」
LiSA「残酷な夜に輝け」
RIP SLYME「JOINT」
緑黄色社会「さもなくば誰がやる」
レミオロメン「粉雪」
＜コラボ・企画・メドレーなど＞
STUTS「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」
→ゲストダンサー：原口武蔵＋勇太＋三浦大知
King & Prince×50TA「希望の丘」
Kis-My-Ft2×Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
WEST.×なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
King & Prince×SixTONES「One Love」（嵐カバー）
最強アイドル８組80名夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
→高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
