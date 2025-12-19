NHKは19日、「第76回NHK紅白歌合戦」の曲目を発表した。

今年の紅白は、「放送100年を締めくくる節目の紅白」とし、「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」との願いを込めたという。

同局は「今年も国内では相次ぐ自然災害や長引く物価高。海外では終わりの見えない紛争が続くなど、戦後80年経った今も国内外で様々な『分断』が進んでいます。そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超えつなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日みんなが音楽でひとつに」とメッセージを送った。

King＆Princeは「What We Got〜奇跡はきみと〜」を、ミッキーマウス、ミニーマウスとスペシャルパフォーマンスを展開する。

今年の曲目は以下の通り

【紅組】

アイナ・ジ・エンド 革命道中−On The Way

あいみょん ビーナスベルト

ILLIT Almond Chocolate

幾田りら 恋風

石川さゆり 天城越え

岩崎宏美 聖母たちのララバイ

AKB48 AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

aespa Whiplash

CANDY TUNE 倍倍FIGHT!

坂本冬美 夜桜お七

高橋真梨子 桃色吐息

ちゃんみな ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」

天童よしみ あんたの花道~ミャクミャクダンスSP~

乃木坂46 Same Same numbers

HANA RPSE

Perfume Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバートハンバート 笑ったり転んだり

FRUITS ZIPPER わたしの一番かわいいところ

MISIA MISIAスペシャル

水森かおり 大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜

LiSA 残酷な夜に輝け

【白組】

＆TEAM FIREWORK

ORANGE RANGE イケナイ太陽

King＆Prince What We Got〜奇跡はきみと〜

久保田利伸 紅白スペシャルメドレー「1, 2. Play」「Missing」「LA LA LA LOVE SONG)」

郷ひろみ 2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−

サカナクション 怪獣・新宝島

純烈 いい湯だな

SixTONES 6周年アニバーサリーメドレーImitation Rain」／バリア」「こっから」

TUBE 紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Number＿i GOD＿i

新浜レオン Fun! Fun! Fun!

Vandy Tokimeki

back number どうしてもどうしても・水平線

BE:FIRST 夢中

福山雅治 クスノキ−500年の風に吹かれて−

布施明 MY WAY

Mrs. GREEN APPLE GOOD DAY

三山ひろし 酒灯り〜第9回けん玉世界記録への道〜

M！LK イイじゃん

RADWIMPS 20周年スペシャルメドレー