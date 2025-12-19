きょう19日（金）は日ざしに恵まれる所が多くなりますが、あす20日（土）は天気が下り坂となります。あさって21日（日）にかけて、広い範囲で雨具の出番になりそうです。北海道でも雪ではなく雨が降り、気温が上がりますので、融雪災害に注意が必要です。

■きょうは晴れて空気は乾燥

きょうは高気圧に覆われて、晴れる所が多くなるでしょう。空気は乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。最高気温は前日より高い所が多く、福岡や鹿児島では19℃と20℃近くまで上がる予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：0℃

青森 ：8℃ 盛岡：5℃

仙台 ：11℃ 新潟：13℃

長野 ：11℃ 金沢：15℃

名古屋：15℃ 東京：12℃

大阪 ：16℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：17℃

高知 ：17℃ 福岡：19℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

■北海道は12月として記録的な暖かさ予想

あすは西から雨の範囲が広がりそうです。なお、北海道でも雪ではなく雨が降る予想で、札幌の最高気温は12℃まで上がる予想です。12月としては記録的な暖かさになり、多雪地では雪解けが急速に進みます。なだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。

■日曜は関東も朝から本降りの雨に

21日（日）になると、雨のエリアが東へ移動するでしょう。関東は朝から本降りの雨が降りそうです。21日（日）も札幌では9℃まで上がる予想で、雪解けにより道路が冠水するおそれがあります。