きょう19日（金）は日ざしに恵まれる所が多くなりますが、あす20日（土）は天気が下り坂となります。あさって21日（日）にかけて、広い範囲で雨具の出番になりそうです。北海道でも雪ではなく雨が降り、気温が上がりますので、融雪災害に注意が必要です。

■きょうは晴れて空気は乾燥
きょうは高気圧に覆われて、晴れる所が多くなるでしょう。空気は乾燥しますので、火の取り扱いにご注意ください。最高気温は前日より高い所が多く、福岡や鹿児島では19℃と20℃近くまで上がる予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：2℃　 釧路：0℃
青森　：8℃　 盛岡：5℃
仙台　：11℃　新潟：13℃
長野　：11℃　金沢：15℃
名古屋：15℃　東京：12℃
大阪　：16℃　岡山：14℃
広島　：15℃　松江：17℃
高知　：17℃　福岡：19℃
鹿児島：19℃　那覇：24℃

■北海道は12月として記録的な暖かさ予想
あすは西から雨の範囲が広がりそうです。なお、北海道でも雪ではなく雨が降る予想で、札幌の最高気温は12℃まで上がる予想です。12月としては記録的な暖かさになり、多雪地では雪解けが急速に進みます。なだれや屋根からの落雪などに注意が必要です。

■日曜は関東も朝から本降りの雨に
21日（日）になると、雨のエリアが東へ移動するでしょう。関東は朝から本降りの雨が降りそうです。21日（日）も札幌では9℃まで上がる予想で、雪解けにより道路が冠水するおそれがあります。