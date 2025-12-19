Aぇ! group、アルバム『Runway』発売へ 来年3月から全国8都市アリーナツアー開催【日程一覧】
Aぇ! groupが来年2月25日に発売する2枚目のアルバム『Runway』のリリースと3月から開催する全国8都市30公演にわたるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を発表した。さらに最新ビジュアルを公開し、早期予約特典施策もスタートした。
『Runway』は、「これからを走り抜け、飛び立っていく」という彼ら自身が設定した前向きなメッセージを軸に、Aぇ! groupの持ち味を最大限にアップデート。新たな挑戦を重ね、確かな成長を遂げた彼らの“今”を余すところなく詰め込んだ、グループとしての表現の振り幅をさらに広げる作品に仕上がっている。本作を引っ提げて開催されるアリーナツアーでは、その進化を体感できるステージが展開される予定だ。
また、スタイリッシュな衣装をまとい、洗練された表情をのぞかせる最新ビジュアルを公開するとともに、期間内にアルバム『Runway』を予約すると全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4種）をプレゼントする早期予約特典施策もスタートしている。
■『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』ツアースケジュール
【愛知】 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026年3月7日(土)18:00開演
2026年3月8日(日)12:30開演/17:00開演
【福岡】 マリンメッセ福岡A館
2026年3月13日(金)17:00開演
2026年3月14日(土)18:00開演
2026年3月15日(日) 12:30開演/17:00開演
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月28日(土)18:00開演
2026年3月29日(日) 12:30開演/17:00開演
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026年4月25日(土) 18:00開演
2026年4月26日(日) 12:30開演/17:00開演
【大阪】大阪城ホール
2026年5月1日(金)18:00開演
2026年5月2日(土) 13:30開演/18:00開演
2026年5月3日(日・祝) 12:30開演/17:00開演
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月30日(土) 18:00開演
2026年5月31日(日) 12:30開演/17:00開演
【神奈川】横浜アリーナ
2026年7月4日(土) 18:00開演
2026年7月5日(日) 12:30開演/17:00開演
2026年7月6日(月) 18:00開演
2026年7月7日(火) 12:30開演/17:00開演
【静岡】エコパアリーナ
2026年7月11日(土) 18:00開演
2026年7月12日(日) 12:30開演/17:00開演
『Runway』は、「これからを走り抜け、飛び立っていく」という彼ら自身が設定した前向きなメッセージを軸に、Aぇ! groupの持ち味を最大限にアップデート。新たな挑戦を重ね、確かな成長を遂げた彼らの“今”を余すところなく詰め込んだ、グループとしての表現の振り幅をさらに広げる作品に仕上がっている。本作を引っ提げて開催されるアリーナツアーでは、その進化を体感できるステージが展開される予定だ。
■『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』ツアースケジュール
【愛知】 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026年3月7日(土)18:00開演
2026年3月8日(日)12:30開演/17:00開演
【福岡】 マリンメッセ福岡A館
2026年3月13日(金)17:00開演
2026年3月14日(土)18:00開演
2026年3月15日(日) 12:30開演/17:00開演
【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月28日(土)18:00開演
2026年3月29日(日) 12:30開演/17:00開演
【新潟】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026年4月25日(土) 18:00開演
2026年4月26日(日) 12:30開演/17:00開演
【大阪】大阪城ホール
2026年5月1日(金)18:00開演
2026年5月2日(土) 13:30開演/18:00開演
2026年5月3日(日・祝) 12:30開演/17:00開演
【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月30日(土) 18:00開演
2026年5月31日(日) 12:30開演/17:00開演
【神奈川】横浜アリーナ
2026年7月4日(土) 18:00開演
2026年7月5日(日) 12:30開演/17:00開演
2026年7月6日(月) 18:00開演
2026年7月7日(火) 12:30開演/17:00開演
【静岡】エコパアリーナ
2026年7月11日(土) 18:00開演
2026年7月12日(日) 12:30開演/17:00開演