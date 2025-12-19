お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）が、18日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。芸名の由来を明かした。

この日はMCの千原ジュニアをはじめ、野性爆弾のくっきー！、ロッシー、時東ぁみ、メイプル超合金・安藤なつ、レインボー・ジャンボたかおと出演者全員が芸名で、安藤なつは「元々、（苗字が）安藤ではあるんです。サンミュージックのブッチャーブラザーズさんが下北沢でライブがあった時に“安藤なつ”でいいじゃんって言われて」と先輩芸人が名付けたと紹介した。

くっきー！は幼少期から「くーちゃん」というあだ名で呼ばれ、ジュニアも「くー」と呼んでいたが、芸名を「くっきー！」に変更した。

この経緯について「イベントで“芸名変えたいねん”ってノリで言ってたら、シャンプーハットの小出水（恋さん）から“誰みたいになりたいの？”って言われて…」と説明。「その時に国民的スターがベッキーで“ベッキーみたいになりたい！”って。何の問題もない時。ノースキャンダル時代。全員が好きなベッキー」と回想した。

そこで「“ベッキーなりたい”って言ったら“くっきー”でいいんちゃう？」と恋さんから提案され、「くっきー！」に変更。ただ、「（芸名を）変えた瞬間にベッキーが奈落…」と恋愛スキャンダルに見舞われたと笑っていた。