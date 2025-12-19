元AKB48のタレント福留光帆（21）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。グループ卒業後の出来事について話した。

テーマは先週に続いて「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。

元欅坂46の女優今泉佑唯（27）が「アイドルグループさんって、仲いいグループあるんですか？」と話した。そして、自身と不仲がうわさされた元欅坂46の歌手で女優の平手友梨奈（24）が、「卒業後してから家に泊まりにきた」と仲良くなったことを明かした。

その流れで、福留は、お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）に「福留ちゃんも卒業して仲良くなることある？」と聞かれた。福留は「AKB時代の先輩。その時は全然、関わることがなかった先輩と番組で共演した時は…」と話し出した。

そして「対等だと絶対に思われていなかったからこそ、共演した時に、あ、同じ場所に立てたんやな、と思いました。うれしかったですね」と当時の気持ちを明かした。同時に元AKB48のタレント柏木由紀（34）とのツーショット画像が映し出された。