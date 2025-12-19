ミラノ・コルティナ五輪の出場切符をかけた全日本フィギュアスケート選手権が１９日、東京都の国立代々木競技場第一体育館で始まる。

熾烈（しれつ）をきわめる代表争いを、日本スケート連盟の選考規定や１５日に発表された「選考対象選手一覧」を基に、展望する。（デジタル編集部）

２０歳の三浦と最年長の友野が「１枠」争う…男子

日本は、男女各３枠、ペア２枠、団体の出場権を獲得している。アイスダンスは、団体のみの出場となる。

男女は、五輪出場資格のあるシニア選手が優勝すれば、自動的に代表に内定する。つまり、今季の国際大会で後れを取っている選手にも五輪出場のチャンスがある。

２人目は全日本選手権２、３位の選手や、グランプリ（ＧＰ）ファイナルの日本人上位２人、国際スケート連合（ＩＳＵ）公認大会での今季の得点上位３人から総合的に選ばれる。３人目はこのほか、世界ランクなども加味して選出される。

男子は、ＧＰファイナルで２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）と、３位の佐藤駿（エームサービス）が有力で、実質残りの１枠を、シーズンベストや世界ランクでも３番手につける２０歳の三浦佳生（オリエンタルバイオ）や、同４番手の男子最年長２７歳、友野一希（第一住建グループ）が追う展開となっている。

３枠目は千葉や吉田が優勢、住吉と渡辺も逆転狙う…女子

女子は、ＧＰファイナル２位と大躍進した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）と、同３位の坂本花織（シスメックス）がリードする。これに続くのが、世界ランクは坂本に次ぐ２番手で、シーズンベストでも坂本、中井に次ぐ３番手につける千葉百音（木下グループ）と、世界ランク３番手で、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）の大技を持つ吉田陽菜（木下アカデミー）の２０歳コンビだ。さらに、シーズンベスト４番手の住吉りをん（オリエンタルバイオ）や世界ランク４番手の渡辺倫果（三和建装）も、今大会での逆転を狙う。

ペアは初の五輪２枠

ペアと団体のアイスダンス代表は、今大会の優勝者と２位、世界ランク最上位、シーズンベスト最上位から総合的に選考される。

五輪史上初の２枠を獲得したペアは、ＧＰファイナルで優勝した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の「りくりゅう」ペアと、長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）の「ゆなすみ」ペアの代表入りが確実。アイスダンスは出場資格を満たしている吉田唄菜、森田真沙也組（同）の「うたまさ」ペアが、世界ランクでもシーズンベストでもトップで、代表入りする見込みだ。

代表は、大会最終日の２１日の競技終了後に発表される。