ドイツ１部で日本代表ＭＦ堂安律の所属するＥフランクフルトは１８日（日本時間１９日）、スウェーデン１部ユールゴーデンのＵ―２２日本代表ＤＦ小杉啓太（１９）を獲得したと発表した。

スポーツディレクターを務めるティモ・ハルドゥン氏は公式サイトで「我々はボールを扱う技術に優れているだけではなく、広い範囲をカバーし、豊富な運動量を誇る若手左サイドバックの小杉啓太選手と契約した。すでにスウェーデンでレギュラーとして、その実力を発揮しており、大きな成長の可能性を秘めている」とコメントした。

小杉は湘南の下部組織出身でＪリーグを経由せず２０２４年３月にスウェーデンへ移籍。公式戦６２試合で５ゴール７アシストをマークした。自身のＳＮＳに「ここに来られて幸せです。一緒に働く日を楽しみしています」と書き込んだ。

ＳＮＳやネット上では「フランクに完全移籍キター」「小杉が？まじで？」「ブンデス移籍おめでとう」「５大リーグ入りか」「良いステップアップ」「湘南サポからすれば、連帯貢献金が入ってくるのはデカい」「久保（建英）より若い世代が出てきた」「Ｂチームのアシスタントコーチを務める）長谷部（誠）に鍛えてもらえる」との声が書き込まれていた。

さらに「めちゃ出世」「相当、評価高いんやろうな」「Ａ代表入りや〜」「Ｗ杯メンバーに名乗りを挙げてきたのでは」「（ＤＦナサニエル）ブラウンの後釜か」「レンタルに出されるのかな」と今後についての見解も書き込まれていた。