２０２５年に欧州サッカー界で最もユニホームを売ったのはスペイン１部バルセロナの同国代表ＭＦラミン・ヤマル（１８）だった。同国紙「マルカ」が報じた。

同紙は「サッカーシャツトップ１０」とのタイトルで「最も売れたユニホームを着た選手を紹介する。このリストには多くのスター選手、数人の定番選手、そして意外な選手も含まれている」と報道。１位は１８歳ながら世界を席巻し、超名門クラブのエースナンバー１０を背負うヤマルで、同紙によると、１３２万枚のユニホームを売ったという。

２位は米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミでプレーするアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）で１２８万枚と大ベテランになっても人気は健在のようだ。３位はバルセロナのポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキ（３７）で１１１万枚、４位はスペイン１部レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（２７）で１０２万枚という。

５位はＲマドリードのブラジル代表ＦＷビニシウス（２５）で９９万２０００枚、６位はブラジル１部フラメンゴのウルグアイ代表ＭＦジョルジャン・デ・アラスカエタ（３１）で９７万５０００枚、７位はサウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）の９２万５０００枚だった。

８位はイングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表ＭＦブルーノ・フェルナンデス（３１）で８７万８０００枚、９位はドイツ１部バイエルン・ミュンヘンのイングランド代表ＦＷハリー・ケイン（３２）で８６万７０００枚、１０位はＲマドリードのブラジル代表ＦＷロドリゴ（２４）の７９万８０００枚だった。