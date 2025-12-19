今夜放送『酒のツマミになる話』最終回は未公開トークSP MC千鳥・大悟の最後のトークテーマとは？
今夜12月19日21時58分放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系は、『最終回だから未公開トーク全部出しますSP』。これまでの放送では入りきらなかったトークを一挙に放出！いつも通り円卓に座り、豪華ゲスト陣とともに、最終回もいつも通り“酒の席ならでは”の楽しいトークを届ける。
【写真】「花束って、もらって本当にうれしい？」 犬飼貴丈や花澤香菜が“肯定派”の意見を！
最終回の宴で話題に上がったのは、“花束をもらう瞬間”についての本音。収録終わりやイベント、誕生日やクランクアップなど、節目の場面で手渡される花束。伊藤俊介（オズワルド）は、その光景に対して抱いてきた率直な気持ちを明かしていく。
決して否定したいわけではないが、花束を受け取る側の“その後”まで想像すると、少し考えてしまう瞬間があるという。その感覚に、スタジオからは共感の声もあれば、「やっぱり花をもらうとうれしい」という意見も飛び出す。犬飼貴丈や花澤香菜ら“花束肯定派”の考え方、ローズが語る「花に込められる思い」、さらには近藤春菜の思わぬエピソードまで加わり、トークはみるみると盛り上がっていく。感謝の気持ちをどう渡すのが正解なのか―優しさと笑いが入り混じるトークが展開される。
川島明（麒麟）が切り出したのは、誰もが一度は使ったことのある“小学校の家庭科で使っていた裁縫箱”の記憶。当時は当たり前だったものが、改めて思い返すと強烈な個性を放っていたという。
そこから話題は一気に世代論へ。男子と女子で選ばされていたデザインの違い、なぜか変わらない“男子向けモチーフ”、そして時代とともに変化していく女子側のラインナップ。近藤千尋の鋭い視点や、大悟の少年時代の思い出も重なり、スタジオは懐かしさに包まれていく。
裁縫箱だけでなく、粘土箱などの学用品にまつわる記憶も次々と呼び起こされ、「あったあった」とうなずきたくなる話が止まらない。何気ない道具一つで盛り上がる。
約4年9ヵ月にわたる放送のラストを飾るトークは、千鳥・大悟の“飲み会トークの原点”ともいえるテーマ―本番組が５年近く大切にしてきた空気感をそのまま閉じ込めた、最終回にふさわしいラストトークとなっている。
このほかにも、神田愛花、ツートライブ（たかのり、周平魂）、鳥谷敬、森香澄はじめ、番組を彩ってきた豪華ゲストたちの“ここでしか聞けない素顔”が次々と明らかに。
『酒のツマミになる話 最終回だから未公開トーク全部出しますSP』は、フジテレビ系にて12月19日21時58分放送。
