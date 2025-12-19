大原優乃、キュートな“探偵風衣装”ショート丈から美脚チラリ 「物凄く可愛い」の声
女優の大原優乃が18日にインスタグラムを更新し、ショート丈のトレンチコートを姿を披露。美脚あらわのソロショットに、ファンからは「物凄く可愛いっす」「眩しすぎます！」といった反響が寄せられた。
【写真】コートの裾から生足がチラリ
大原が投稿したのは出演作『天文館探偵物語』公開御礼舞台挨拶のオフショット。写真には、黒いショート丈のトレンチコートに黒ロングブーツをまとった大原が、カメラにポーズを決める様子が複数収められている。投稿の中で大原は「映画の世界観に合った、探偵っぽいお衣装」とコメントしている。
コートの裾から美脚もあらわになったオフショットに、ファンからは「物凄く可愛いっす」「めっちゃスタイルいい」「生足が眩しすぎます！」などの声が集まった。
■大原優乃（おおはら ゆうの）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。2016年にDream5の活動が終了すると、以降はソロタレントして活躍。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）などの作品に出演。映画『教場 Requiem』が2026年2月20日に公開予定。
引用：「大原優乃」インスタグラム（@yuno_ohara）
