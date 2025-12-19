レオナルド・ディカプリオ、大ヒット出演作『タイタニック』を観返したことがない！
ジェームズ・キャメロン監督による1997年公開の大ヒット映画『タイタニック』。ケイト・ウィンスレットとともに主演を務めたレオナルド・ディカプリオは、公開以来、一度も同作を観返したことがないそうだ。
【写真】若きレオと名シーンを確認！ 『タイタニック』フォトギャラリー
Variety誌とCNNの企画「Actors on Actors」で、『ドント・ルック・アップ』（2021）で共演したジェニファー・ローレンスと対談したレオナルド。ジェニファーから、「『タイタニック』を観返した？」と質問されると、「いや、観たことがないんだ」と答えたという。「観た方が良いよ。すごく良い作品だから、今観ても良いと思う」と、ジェニファーからお墨付きをもらった。
ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』でゴールデン・グローブ賞にノミネートされるなど、本年度の賞レースを賑わせているレオナルド。アンダーソン監督とは、『タイタニック』とスケジュールが重なったために出演を見合わせた『ブギーナイツ』以来、ずっとタッグを組みたかったと明かしている。
ジェニファーから「『ブギーナイツ』に出演しなかった後、PTA（ポール・トーマス・アンダーソン）はあなたの白鯨でした。今の白鯨は誰？」と聞かれたレオナルドは、「すばらしい監督はたくさんいる。デイミアン・チャゼルは才能豊かだし、マイケル・マンはすばらしく、ずっと仕事をしたいと思っている」とコメント。「特に誰ということはないけれど、ポールのことは世代的にずっと尊敬していた。『ブギーナイツ』ではタッグを組む寸前までいったし、その後の彼のキャリアを25年見てきて、とても先見の明のある監督だと思っています」と語った。
なお、レオは『タイタニック』のオーディションを嫌がっていたことを、ジェームズ・キャメロン監督に暴露されたことがある。
キャメロン監督が2022年の米GQのインタビューで、スクリーンテストをすると知らされていなかったレオにセリフを読むよう伝えると、「読まないよ」と拒否されたとコメント。レオはしぶしぶ読み合わせに同意したものの、「全身からネガティブを感じた」という。しかし、ひとたびアクションの声がかかると「すぐにジャックになった。ケイトは輝き、2人の世界が出来上がった。立ち込めた雲が晴れ、陽の光が差し込み、ジャックが輝いた。OK、彼こそジャックだ！」と確信したと振り返っている。
