A¤§! group¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯É½¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
A¤§! group¤¬2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3·î¤«¤éÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô30¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢Èô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Èà¤é¼«¿È¤¬ÀßÄê¤·¤¿Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼´¤Ë¡¢A¤§! group¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿Èà¤é¤Î¡Èº£¡É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯µÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤Î¿¶¤êÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤ÈÁ´°÷¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í4¼ï¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ»Üºö¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRunway¡Ù
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://lnk.to/Ae_Runway
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A
¡ÚCD+Blu-ray¡Û UPCA-9022/4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚCD+DVD¡Û UPCA-9023/4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B
¡ÚCD+Blu-ray¡Û UPCA-9024/4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚCD+DVD¡Û UPCA-9025/4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÄÌ¾ïÈ×
¡ÚCD¡Û UPCA-1002/3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡ÚCD¡Û
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï[½é²ó¸ÂÄêÈ×A][½é²ó¸ÂÄêÈ×B][ÄÌ¾ïÈ×]¶¦ÄÌ
¡¦Á´12¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÚBlu-ray/DVD¡Û
[½é²ó¸ÂÄêÈ×A]
¡¦¡Ö¿·¶Ê¡¡×Music Video¡ÜMusic Video Making
¡¦¡Ö¿·¶Ê¢¡×Music Video¡ÜMusic Video Making
[½é²ó¸ÂÄêÈ×B]
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡Ö¿·¶Ê£¡×Music Video
¡¦Behind The Scenes of ¡ÖRunway¡×
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
▶︎¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/
¡ãÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
¢£ÆÃÅµÌ¾
¥Õ¥ì¡¼¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í4¼ï¡Ë
¢£Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¼õÉÕ´ü´Ö
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡Á12·î26Æü(¶â)12:00
¡¦¼ÂÅ¹ÊÞ¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡Á12·î26Æü(¶â)ÊÄÅ¹»þ
¢£Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£±ÅÀ¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í4¼ï¡Ë¡×¤ò¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·»þ¤Ëº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ»ÜºöÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡ÚÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÔ²Ä¡¿Á´³ÛÁ°¶â¡Û¤Î¤ß¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÚÄÌ¾ïÆÃÅµ¡Ê·ÁÂÖÊÌ¡Ë¡Û¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤ä£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õÉÕ¤Î³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢½ªÎ»»þ¤Î»þ´Ö¤¬Áá¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÆÃÅµ¡Ê·ÁÂÖÊÌ¡Ë¡ä
[½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊBlu-ray/DVD¶¦ÄÌ¡Ë]
¡¦Runway¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹É÷¥«¡¼¥É
¢¨¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º
[½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊBlu-ray/DVD¶¦ÄÌ¡Ë]
¡¦Runway¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Á¥ã¡¼¥à
¢¨»±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼
[ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë]
¡¦¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥È¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¡¡¢¨Á´4¼ï¤È¤Ê¤ë³¨ÊÁ¤Ï¡¢¹ØÆþÅ¹ÊÞ/EC¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ³¨ÊÁ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï²¼µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤½¤ì¤¾¤ì[£±¥·¡¼¥È¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼1¼ï/Á´¥á¥ó¥Ð¡¼]¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ü¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥È¡Ú¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡Ûver.
¡¡¡¡¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à / °ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¦Amazon.co.jp
¡¡¡¡¡¦»³Ìî³Ú´ï
¡ü¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥È¡Ú¤ª¤â¤í¡Ûver.
¡¦TOWER RECORDS¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¡¦WonderGOO / ¿·À±Æ²¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡ËµÚ¤Ó ¿·À±Æ² WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ü¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥È¡Ú¥Þ¥¸¥á¡Ûver.
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦TSUTAYA RECORDS(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¡ü¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥Õ¥©¥È¥·¡¼¥È¡Ú¤¨¤¨¤¬¤Ê¡Ûver.
¡¡¡¡¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦Neowing/CD JAPAN
¡¡¡¡¡¦¤½¤ÎÂ¾Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×/EC
¢£¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯·î12·î19Æü(¶â)¡ÁÀèÃå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÄÌ¾ïÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÁÂÖÊÌÆÃÅµ1ÅÀ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¥«¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó»þ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤Ë½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÂ¾¡¢°ìÉô¡¢ÆÃÅµÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãA¤§! group LIVE TOUR 2026 Runway¡ä
[°¦ÃÎ] Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)18:00³«±é
2026Ç¯3·î8Æü(Æü)12:30³«±é/17:00³«±é
[Ê¡²¬] ¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2026Ç¯3·î13Æü(¶â)17:00³«±é
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)18:00³«±é
2026Ç¯3·î15Æü(Æü) 12:30³«±é/17:00³«±é
[µÜ¾ë] ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)18:00³«±é
2026Ç¯3·î29Æü(Æü) 12:30³«±é/17:00³«±é
[¿·³ã] ¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ) 18:00³«±é
2026Ç¯4·î26Æü(Æü) 12:30³«±é/17:00³«±é
[Âçºå] Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î1Æü(¶â)18:00³«±é
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ) 13:30³«±é/18:00³«±é
2026Ç¯5·î3Æü(Æü¡¦½Ë) 12:30³«±é/17:00³«±é
[ËÌ³¤Æ»] ¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026Ç¯5·î30Æü(ÅÚ) 18:00³«±é
2026Ç¯5·î31Æü(Æü) 12:30³«±é/17:00³«±é
[¿ÀÆàÀî] ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ) 18:00³«±é
2026Ç¯7·î5Æü(Æü) 12:30³«±é/17:00³«±é
2026Ç¯7·î6Æü(·î) 18:00³«±é
2026Ç¯7·î7Æü(²Ð) 12:30³«±é/17:00³«±é
[ÀÅ²¬] ¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2026Ç¯7·î11Æü(ÅÚ) 18:00³«±é
2026Ç¯7·î12Æü(Æü) 12:30³«±é/17:00³«±é
