27日ピカソとの防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。12年ぶりとなる年間4試合目。18日、トレーニングの様子を自身のXで公開すると、肉体美がファンから称賛されている。

ジム内のリングでトレーニング中の井上。黒いヘッドバンドを巻いてシャドーをしている。上半身裸で汗ばんだ筋肉質の体躯を披露。肩や腕、胸板の筋肉がくっきりと浮き上がり、鋭い視線で集中した表情を見せている。

井上は自身のXとインスタグラムで実際の画像を公開。文面には「今年4試合目の今年の集大成まで10日を切りました。やる事は抜かりなくやって来ました。やり切るよ」と記した。目の当たりにしたファンは感服している。

「僧帽筋〜背筋がスゴイ、Sバンタムのリミットギリギリまで増量してますね」

「首の下〜肩の筋肉どうなってんのこれ…」

「この首周りなんですか先生……」

「仕上がってる これ見てピカソまた逃げるか？」

「バッキバキやな」

「肩首背中ハルクやん。勝てる気がせん」

ピカソ戦はサウジアラビアの首都リヤドで開催される大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベント。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部）