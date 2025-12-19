ＭＢＳラジオは１９日、来年１月４日午後１０時から「ますだおかだのＭＢＳヤングタウン」を放送することを発表した。

ますだおかだは、１９９４年１月〜９７年３月まで「ＭＢＳヤングタウン水曜日」「ヤンタン あそびのＷＡ！！」を担当。一夜限りの復活にますだおかだ・増田英彦は「ヤンタンの３年間のキューシート（進行表）全部保管してるのでスタジオに持って行きます」と同局を通じてコメント。岡田圭右も「約３０年ぶり、あまりにも久しぶりすぎて言葉が見つかりませんので、ぜひ放送を聞いてください」とアピールした。

当日はＭＢＳアナウンサー松井愛とともに約３０年前にタイムスリップ。松井アナは「『ますだおかだ』さんと、またヤングタウンができるなんてうれしい！！ って、３人とも『ヤング』でええのんかい？（笑）でも今も気持ちは『ヤング』やもんね♪」とノリノリだ。当時の貴重音源や資料を振り返るだけでなく、当時のヤンタンリスナーから「記憶に残るヤンタンの思い出」「今年で何歳になりました！」などの生存確認メールも募集するという（１２月２６日締め切り）。