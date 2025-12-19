GENERATIONSの全国8都市14公演をまわるアリーナツアー＜GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”＞の最終公演が2025年12月17日(水)18日(木)千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY（ららアリーナ 東京ベイ）で幕を閉じた。

今回のツアーはライブのパートを6つに分け、メンバーそれぞれが各パートをプロデュース。6人らしい個性溢れるステージと構成で観客を魅了した。最終日12月18日の公演では「Evergreen 2.0」を特別披露し、会場のボルテージが最高潮に達するなか会場全員で”色褪せない時”を過ごした。

公演では12月17日に発売を迎えた新体制初となる8枚目のオリジナルアルバム『6IX PIECE』のリリースに続き、全国5都市（北海道・東京・名古屋・大阪・福岡）で2週間限定上映された自身初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』のDVD＆Blu-rayが2月11日(水・祝)に発売決定、さらに本ツアーを映像化した『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENCE”』のLIVE DVD & Blu-rayを3月10日(火)に発売することが発表された。

全国ツアーを終えたばかりの彼らだが、来春 2026年4月からはボーカル・数原龍友のソロプロジェクト KAZ の全国ツアー＜KAZ LIVE TOUR 2026 “LIFE GOES ON＞の開催、来秋 2026年10月からは全国7都市12公演アリーナツアー＜GENERATIONS LIVE TOUR 2026 “PARALLEL QUEST”＞の開催が決定している。

■『6IX PIECE』

2025.12.17 Release

https://generations.lnk.to/6ixpiece_pkg 【商品形態(全5形態)】

[A] AL＋DVD：RZCD-67422/B ￥8,800（税込）

[B] AL＋Blu-ray Disc：RZCD-67423/B ￥8,800（税込）

[C] AL：RZCD-67424 ￥3,630（税込）

[D]LDHオフィシャルSHOP/ライブ・イベント会場専売商品 AL＋DVD＋グッズ(ジェ猫ミニフィギュア7体セット＋トレカ7枚セット)：RZZ1-67425/B ￥16,000（税込）

[E]LDHオフィシャルSHOP/ライブ・イベント会場専売商品 AL＋Blu-ray Disc＋グッズ(ジェ猫ミニフィギュア7体セット＋トレカ7枚セット)：RZZ1-67426/B ￥16,000（税込） ▼LDHオフィシャルSHOP/ライブ・イベント会場専売商品・グッズ付パッケージ

※初回生産限定盤となりますので、数量限定となります。

※グッズは、「ジェ猫ミニフィギュア7体セット＋トレカ7枚セット」となります。

※販売対象の会場は後日発表させて頂きます。 【収録内容】

CD収録内容※全5形態共通

M1.Evergreen 2.0

M2.エンドレス・ジャーニー

M3.Cozy

M4.True or Doubt

M5.気づいたことは

M6.Two Steps Back

M7.MY GENERATION

M8.Magic Hour

M9.Summer Vacation

M10. Grounds / GENERATIONS x Da-iCE

M11. PAINT Bonus Track

PARTY 7 〜YAPPARI GENEjaNIGHT〜 DVD, Blu-ray収録内容※全4形態共通

・True or Doubt (Lyric Video)

・気づいたことは (Lyric Video)

・Two Steps Back (Lyric Video)

・MY GENERATION (Lyric Video)

・Magic Hour (Lyric Video)

・Summer Vacation (Lyric Video)

・Grounds (Performance Video)

・PAINT (LIVE Video)

■DVD & Blu-ray『GENERATIONS：The Documentary』

2026.2.11(Wed)Release

2025年11月21日から全国5都市（北海道・東京・名古屋・大阪・福岡）で2週間限定公開されたGENERATIONS初のドキュメンタリー作品。

Shop：https://generations.lnk.to/thedocumentary_pkg

■LIVE DVD & Blu-ray『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』

2026.3.10(Tue)Release

2025年9月-12月に開催した、全国8都市14公演アリーナツアーを映像化

Shop：https://generations.lnk.to/6ixsense_pkg

■＜GENERATIONS LIVE TOUR 2026 “PARALLEL QUEST”＞

10月31日(土)：[長野] 長野ビッグハット

11月03日(火・祝)：[福岡]マリンメッセ福岡A館

11月07日(土), 11月8日(日)：[東京] 有明アリーナ

11月21日(土)：[福井] サンドーム福井14th ANNIVERSARY

11月25日(水), 11月26日(木)：[大阪] 大阪城ホール

12月05日(土), 12月06日(日)：[兵庫] ワールド記念ホール

12月11日(金)：[静岡] エコパアリーナ

12月22日(火), 12月23日(水)：[東京] 国立代々木競技場第一体育館”RE”QUEST