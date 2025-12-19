日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」は１９日、「２０２５年ブレイク俳優ランキング」について伝えた。

１０〜５０代の男女１０００人にリサーチし、１８日にオリコンが発表したランキングで男性１位は５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗であったことを紹介。しかし女性編では５位・原菜乃華、４位・畑芽育、３位・桜田ひより、２位・郄石あかりまでランク票を見せ、１位は隠したまま。

ＭＣの山里亮太は「このメンツを抑えての１位でしょう？」とひとこと。これに金曜コメンテーターの小木博明は「萬田久子さんくらいしか」とボケ、武田真一アナから「今年ブレイクですよ！？」などと共演者らから総ツッコミを受けた。

山里は「ずっと最高峰にいらっしゃる方だから、そのクラスが来るんじゃないかと小木さんは…なるほど！」と納得。そして発表された１位は小木と同じく金曜コメンテーターの野呂佳代。「萬田久子さん出したらダメよー！（自身の１位が）弱まっちゃうじゃん」と訴えた。

それでも共演者らに祝福されると野呂は「４、５年前に年末のカウントダウンでクロちゃん（安田大サーカス）と一緒に爆破された仕事を思い出しました！」と感極まっていた。