手配されたホテルに行くとラブホテルで仰天！



【写真】部屋のタイプを選べるなんて便利ですね

ホテル予約代行業者の巧妙な営業方法がSNS上で大きな注目を集めている。



きっかけになったのはカリフォルニア在住で理論物理学者の野村泰紀さん（@YasuNomu1）が



「京都での研究会、研究会の事務局が委託した会社に宿をとってもらったら、このような『珍しい』ホテルでした。5泊とも1人なのか？と確認されました（そうです。仕事です）」



と紹介した一連のエピソード投稿。



先の投稿の時点では、インバウンドによる宿泊料金高騰の影響でラブホテルが手配されたと思っていた野村さん。しかしその後、研究会事務局の関係者に話を聞くと、そもそも事務局はホテル予約を委託しておらず、野村さんがコンタクトを取っていたのはまったく無関係の業者だったことが判明したというのだ。



野村さんにお話を聞いた。



ーーホテルをご覧になった際のご感想は？



野村：タクシーの運転手さんにホテル名を言ってもわからず、ナビに住所を入力して行ってもらいました。「もうすぐ着くな」と思っていると見えてきたのが「休憩OK」という看板。ちょっと不安を感じましたが中に入ると、やっぱりラブホテルでした。



ーー予約は取れていたのでしょうか？



野村：フロントで中の人に声をかけると「5泊ですよね？」と。ちゃんと予約はできていました。ただ「お一人ですか？」と聞かれてちょっと気まずい思いをしました。



ーー利用されたご感想（使い勝手、サービス等）をお聞かせください



野村：かなり広いお部屋だしお風呂の設備も豪華だったので、その点はお得だったのかもしれません（笑）。ただ普通のホテルにあるような机がなかったので、スーツケースを縦置きしてその上にパソコンを置いて仕事をするはめになりました。



ーー事務局とは無関係の会社が手配していたとわかった経緯は？



野村：インバウンドの影響で普通のホテルが高騰していることは知っていたので、代わりにこういうところになったのかなと思っていました。しかしその後、研究会のメンバーと食事会をした際に、僕の投稿を見たオーガナイザーの方から「うち関係ないですから（笑）」とお小言をいただいたんです。そこで初めて自分が大きな勘違いをしていることに気が付きました。事務局にはたいへん失礼な投稿をしてしまいました。



ーー業者とはどのようなやりとりがあったのでしょうか？



野村：旅行代理店を名乗る業者からメールがあったのですが、僕が京都で研究会に参加する前提で案内をされたので「これは事務局が手配してくれたんだな」と勘違いしてしまったんです。そのままクレジットカードで決済してしまいました。



でも研究会の情報はインターネット上でオープンになっていて誰でも見れてしまいます。今回の業者はおそらくそれを見て、個別に勘違いを誘導するような案内メールを送っていたのだと思います。



実はこういう手口は以前から存在するようで、事務局からも注意喚起があったそうなんですが、多くのやり取りをする中で見過ごしてしまっていました。



ーー今後、なにか法的手段をとったりクレームを入れる予定は？



野村：それが、今メールを読み返すと、どうとでも取れるような巧妙な表現なんですよね…。ラブホテルだったけど、実際に宿泊場所はおさえられていたのでギリギリ詐欺ではないのだと思います。この記事が注意喚起になると嬉しいです。



◇ ◇



海外では同様の手口で、行ったらホテルが予約されていなかったというさらに悪質なケースも報告されている。ホテルの予約代行業者を利用する際はくれぐれもご用心いただきたい。



野村泰紀（のむら・やすのり）さんプロフィール



カリフォルニア大学バークレー校教授。バークレー理論物理学センター長。米国ローレンス・バークレー国立研究所上席研究員、理化学研究所客員研究員、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構連携研究員を併任。1974年神奈川県生まれ。1996年東京大学理学部物理学科卒業。2000年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。理学博士。米国フェルミ国立加速器研究所研究員、カリフォルニア大学バークレー校助教授、同准教授などを経て現職。著書に『マルチバース宇宙論入門』（星海社）、『なぜ宇宙は存在するのか』(講談社)、『多元宇宙論集中講義』（扶桑社）、『なぜ重力は存在するのか』（マガジンハウス）がある。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）