韓国映画「しあわせな選択」（邦題）で、失業した家長のユ・マンスを演じたイ・ビョンホンが、ジョージ・クルーニー、レオナルド・ディカプリオと受賞をかけて競う。



米ハリウッド・クリエイティブ・アライアンス（HCA）のホームページにて、「2025アストラ映画賞」の候補が発表され、イ・ビョンホンは「コメディー・ミュージカル部門」最優秀主演男優賞の候補者6人のうち1人に選ばれた。受賞者は、2026年1月9日（アメリカ時間）に発表予定。



「しあわせな選択」も、同部門の最優秀作品賞と最優秀脚色賞、最優秀国際映画賞の3つにノミネートされている。



イ・ビョンホンと受賞を争うのは、ブレンダン・フレイザー（レンタル・ファミリー）、ジョージ・クルーニー（ジェイ・ケリー）、ジェシー・プレモンス（ブゴニア）、レオナルド・ディカプリオ（ワン・バトル・アフター・アナザー）、ティモシー・シャラメ（マーティ・シュプリーム 世界をつかめ）だ。



また「コメディー・ミュージカル部門」最優秀作品賞には、「しあわせな選択」のほかに、「ブゴニア」「ジェイ・ケリー」「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」「ワン・バトル・アフター・アナザー」「ウィキッド 永遠の約束」がノミネート。



イ・ビョンホンは今作で、「トロント国際映画祭」特別功労賞に続き、米「ニューポート・ビーチ映画祭」で、アーティスト・オブ・ディスティンクション賞を受賞している。



