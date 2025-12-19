老若男女問わず楽しめる味わい！清修庵「カレーメニュー」
清修庵が、長年親しまれてきたカレーうどん、カレー蕎麦、カレー丼のカレー粉を全面リニューアル。
京都の老舗香辛料メーカー「甘利香辛」と共同開発したオリジナルカレー粉を使用し、より奥深い味わいへと進化しました。
清修庵「カレーメニュー」
販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール伊丹昆陽店、イオンモール草津店、イオンモール和歌山店、アリオ八尾店、フォレオ大津一里山店、イオンタウン四日市泊店、SUINA室町店、MOMOテラス店(14店舗限定)
※MOMOテラス店はカレーうどんのみ販売
清修庵の人気商品であるカレーメニューが、構想から採用まで1年をかけてリニューアル。
「もっとおいしいカレーの味を追求したい」という想いから、京都の香辛料メーカー「甘利香辛株式会社」とタイアップし、試作を数十回繰り返して完成した自信作です。
カレーそば(うどん)
価格：1,050円(税込1,155円)
清修庵こだわりの出汁と親和性の高い2種類のカレーパウダーを使用。
一つは香り・コク・清涼感をバランスよく配合し、もう一つは直火焙煎を行った20種類以上のブレンドスパイスと黒コショウでシャープな辛味を演出しています。
カレー丼
価格：1,080円(税込1,188円)
職人仕込みの直火焼きカレールウを混ぜ合わせ、ロースト感のある味わいに。
とろみとダマにならない溶けやすさを両立させるため、粘度の調整にこだわり抜いた一品です。
こだわりの調理工程と味わい
今回のリニューアルでは、スパイスの芳醇な香りはそのままに、まろやかさをプラス。
辛口好みの方はもちろん、お子様から年配の方まで、老若男女問わず楽しめる味わいに仕上がっています。
京都の味を守り続ける清修庵の出汁と、スパイスのプロフェッショナルが手掛けたカレー粉の絶妙なハーモニー。
これからの寒い季節にぴったりの、心も体も温まるメニューです。
清修庵「特製スパイシーカレー」メニューの紹介でした。
