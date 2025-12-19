清修庵が、長年親しまれてきたカレーうどん、カレー蕎麦、カレー丼のカレー粉を全面リニューアル。

京都の老舗香辛料メーカー「甘利香辛」と共同開発したオリジナルカレー粉を使用し、より奥深い味わいへと進化しました。

清修庵「カレーメニュー」

販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール伊丹昆陽店、イオンモール草津店、イオンモール和歌山店、アリオ八尾店、フォレオ大津一里山店、イオンタウン四日市泊店、SUINA室町店、MOMOテラス店(14店舗限定)

※MOMOテラス店はカレーうどんのみ販売

清修庵の人気商品であるカレーメニューが、構想から採用まで1年をかけてリニューアル。

「もっとおいしいカレーの味を追求したい」という想いから、京都の香辛料メーカー「甘利香辛株式会社」とタイアップし、試作を数十回繰り返して完成した自信作です。

カレーそば(うどん)

価格：1,050円(税込1,155円)

清修庵こだわりの出汁と親和性の高い2種類のカレーパウダーを使用。

一つは香り・コク・清涼感をバランスよく配合し、もう一つは直火焙煎を行った20種類以上のブレンドスパイスと黒コショウでシャープな辛味を演出しています。

カレー丼

価格：1,080円(税込1,188円)

職人仕込みの直火焼きカレールウを混ぜ合わせ、ロースト感のある味わいに。

とろみとダマにならない溶けやすさを両立させるため、粘度の調整にこだわり抜いた一品です。

こだわりの調理工程と味わい

今回のリニューアルでは、スパイスの芳醇な香りはそのままに、まろやかさをプラス。

辛口好みの方はもちろん、お子様から年配の方まで、老若男女問わず楽しめる味わいに仕上がっています。

京都の味を守り続ける清修庵の出汁と、スパイスのプロフェッショナルが手掛けたカレー粉の絶妙なハーモニー。

これからの寒い季節にぴったりの、心も体も温まるメニューです。

清修庵「特製スパイシーカレー」メニューの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 老若男女問わず楽しめる味わい！清修庵「カレーメニュー」 appeared first on Dtimes.