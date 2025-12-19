アパマンショップの加盟企業である信濃不動産が、2026年度入学者向けの受験・進学期を見据え、SNS運用を強化しています。

動画コンテンツの拡充などを通じて、遠方から住まい探しを行う学生や保護者へ地域の魅力や店舗の雰囲気を発信し、接点づくりを進めています。

信濃不動産「アパマンショップ長岡東店」

所在地：新潟県長岡市

創業：53年

駐車場：完備（繁忙期は最大約30台分確保）

創業以来53年にわたり、地域密着で長岡の住まい探しを支えてきた信濃不動産。

車社会である地域の特性に合わせ、来店しやすい立地と広々とした駐車スペースを確保するなど、徹底した顧客目線の経営を続けています。

現在は賃貸仲介・管理を中心に、管理戸数1,000戸を目標に掲げ、おもてなしの心を大切にしたサービスを展開中。

進学期の不安に寄り添う提案

受験シーズン本番を迎え、初めて長岡で暮らす学生や保護者の不安を解消する取り組みに注力しています。

積雪の影響を考慮した通学しやすいエリアの優先案内など、地元出身スタッフならではの地域特性を踏まえたアドバイスが強み。

単なる物件紹介にとどまらず、長岡での生活そのものがイメージできる細やかな提案を行っています。

SNSで伝える店舗の「今」と「暮らし」

公式Instagramの運用を開始して約1年、物件情報だけでなく営業日や店内の様子を積極的に発信しています。

「長岡に住むイメージが持てること」を意識した投稿は、インプレッション数が着実に増加するなど大きな反響を呼んでいます。

来店前から店舗の雰囲気を感じ取れる情報発信により、安心して相談できる環境づくりをデジタルでも実現。

SNSを通じて地域とのつながりを深め、人生の節目である新生活を支える信濃不動産。

「長岡で暮らすことが楽しみになる」情報を届け続け、今後も地域に愛される不動産会社としての歩みを加速させます。

最新のテクノロジーと長年培ったおもてなしが融合する、新しい住まい探しの形に注目です。

信濃不動産「アパマンショップ長岡東店」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post SNS運用を強化！信濃不動産「アパマンショップ長岡東店」 appeared first on Dtimes.