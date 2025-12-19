日経BPコンサルティングが、国内500サイトを対象にブランド力を測定する「Webブランド調査2025-秋冬」の結果を2025年12月19日に発表しました。

3万人以上のネットユーザーによる評価をもとに、サイトの利便性や企業への好感度、意識変化への影響を明らかにしています。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2025-秋冬」

報告書発行日：2025年12月19日

有効回答数：35,921件

調査対象：国内の主要500サイト

総合ランキング首位：Google

総合ランキングでは「Google」が2023-秋冬以来の首位に返り咲き、「楽天市場」「Amazon」が続く結果となりました。

「Google」は使い勝手や信頼性の指標でトップスコアを獲得し、生活に不可欠なインフラとしての地位を確立しています。

Webブランド指数（WBI）は前回から5.8ポイント増の105.4ポイントを記録し、圧倒的な支持を集めました。

一般企業編はローソンが首位

ネット専業企業を除く一般企業サイトでは、「ローソン」がトップに輝きました。

第2位には「珈琲所コメダ珈琲店」、第3位には「ケンタッキーフライドチキン」と「マクドナルド公式サイト」が同率でランクイン。

飲食・流通系サイトが上位を占め、商品情報や企業の取り組みが消費者の意識に強く作用していることが分かります。

「ローソン」の全指標スコア上昇

「ローソン」は全6指標すべてでスコアを伸ばし、多角的なブランド強化に成功しています。

特に企業活動への理解を測る指標が高く、サステナビリティ発信などが高評価の要因となりました。

商品情報だけでなく、企業姿勢を伝えるコンテンツへの導線確保が成果に結びついています。

コメダ珈琲店と飲食サイトの勢い

第2位の「珈琲所コメダ珈琲店」は、製品・サービスへの態度変容において顕著な伸びを見せています。

キャンペーンや新商品への関心の高さが、サイトを通じた強力なブランド体験へと昇華。

ファン層を拡大し続けるブランドの強さが、Web上の数値としても明確に現れる結果となりました。

躍進するスコア上昇サイト

前回調査から最もスコアを伸ばしたのは、16.4ポイント増の「MSN」でした。

次いで「るるぶトラベル」「三菱電機 CME」が続き、いずれも2桁の大幅なポイントアップを記録。

コンテンツの拡充やサイトアクセスの増加が、ブランド力向上に直結した好事例と言えます。

企業姿勢への理解を深める広報力

企業理念やビジョンの発信力を測る指標では、「トヨタ自動車 公式企業サイト」が首位を獲得。

「パナソニック ホールディングス」や「JAF」など、社会的な取り組みを積極的に発信するサイトが上位を占めました。

生活者が企業の「未来像」や「サステナビリティ」に対して、かつてないほど高い関心を寄せている状況が浮き彫りとなっています。

デジタル空間における顧客接点の重要性が増す中、ブランド力の現在地を可視化した今回の調査結果。

上位サイトに共通する使い勝手の良さと、透明性の高い企業姿勢の発信は、今後のWeb戦略の大きな指針となります。

企業のビジョンを正しく伝え、消費者の意識を動かすWeb活用の進化に注目です。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2025-秋冬」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 企業の信頼性をWebで可視化！日経BPコンサルティング「Webブランド調査2025-秋冬」 appeared first on Dtimes.