科学と芸術が融合したリラックス空間！S.I.P.H Entertainment Japan『ボ〜っとしあたー』

S.I.P.H Entertainment Japanが、脳と心を休める新感覚シアター体験『ボ〜っとしあたー』の全国巡回を目指したクラウドファンディングプロジェクトを開始しました。

スマホや情報に追われる現代社会において、あえて「なんにも考えない」贅沢な時間を届けるための巡回プロジェクトが動き出します。

S.I.P.H Entertainment Japan『ボ〜っとしあたー』

プロジェクト開始日：2025年12月

巡回開始予定：2026年3月（大阪公演より）

企画運営：株式会社S.I.P.H Entertainment Japan

年間数百万人規模の体験型エンターテインメントを手掛けてきた同社が提案する、新しいリラックスのかたち。

科学と芸術を融合させ、五感を通して心身を解きほぐす空間演出が施されています。

ただ観るだけではなく、脳の休息を目的とした「没入型のリラックス体験」が特徴のシアター。

五感を整える徹底した空間演出

シータ波を活かした光や音、芝生の質感、心地よい香りなど、細部まで計算された設計。

波動スピーカーによる立体音響が空間を包み込み、日常の喧騒から切り離された別世界を創り出します。

会場に足を踏み入れた瞬間から、心身がゆるんでいくような感覚を味わえる演出の数々。

「生の芸術」とマインドフルネスの融合

朗読、生演奏、歌、ダンスといった「生のパフォーマンス」が静かに空間と調和します。

クライマックスには誘導瞑想の時間が設けられ、思考をほどき圧倒的なスッキリ感へと導くデザイン。

派手さよりも“深く届く表現”を重視した、ライブならではの感動が心に響きます。

トライアル公演で証明された「整う」効果

2025年11月の名古屋公演では、来場者の約8割が「気分が整った」と回答する高い効果を記録しました。

「仕事の張りつめた気持ちが軽くなった」といった声が多く寄せられ、満足度は98％に達しています。

単なる娯楽を超え、現代人の心に必要な「見えないインフラ」としての価値が浮き彫りとなりました。

全国巡回へ向けたクラウドファンディング

支援金は全国巡回の会場設営や、体験クオリティを向上させる設備費などに充てられます。

リターンには、日常でもリラックスを味わえるデジタルコンテンツや名前入りのメンバーズカードを用意。

「ぼーっとすること」を肯定的な文化として広める、ちいさな大義が込められたプロジェクト。

2026年3月の大阪公演を皮切りに、全国各地へ“贅沢な余白”を届けていく『ボ〜っとしあたー』。

自分自身を整え、優しい気持ちを取り戻すための特別な体験に期待が高まります。

日常の中に「なんにも考えないごほうび」を取り入れる、新しいライフスタイルの一歩に注目です。

S.I.P.H Entertainment Japan「ボ〜っとしあたー」の紹介でした。

