東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」にて「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」を2日間限定で開催！

ライブキッチンの鉄板で焼かれた、おいしいサーロインステーキを思う存分堪能できます☆

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ

料金：大人 6,200円(税・サ込)／4歳〜12歳 3,100円(税・サ込) ※ソフトドリンクバー込

期間：2026年1月24日（土）・25日（日）

時間：11:30〜14:30（L.O. 14:00）

場所：東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート オールデイダイニング カリフォルニア

※キャンセル料について

以下％は予約商品代金に対する比率です。

個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先されます。

予約取消時または変更時

・当日100％（連絡の有無に関わらず）

・前日0％

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート内「オールデイダイニング カリフォルニア」にて、2日間限定の「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」を開催！

ライブキッチンの鉄板で美味しく焼いた「サーロインステーキ」が食べ放題のビュッフェです。

薄いフライパンはお肉が入った瞬間にフライパンの熱がお肉に奪われます。

しかし、ライブキッチンで使用されている厚い鉄板は、熱を蓄えるのが得意なので、お肉を入れたときに適温を維持することが可能。

そのため、肉の表面を焼き固め、肉汁が流出しないようにうま味を閉じ込めてくれます。

また、厚い鉄板は、熱源の熱をダイレクトに伝えることなく、熱を均一に食材に伝え続けることができるので、焼きムラや味のばらつきを防いで、中までしっかり熱を通すことができるのもポイントです。

そんな「サーロインステーキ」を思う存分楽しめるビュッフェ。

ライブキッチンで調理される「サーロインステーキ 和風ソース&赤ワイン風味のメンテルバター」のほか、多彩なメニューがビュッフェを彩ります。

冷製料理

モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ

冷製料理：

・北海道産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味

・取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て ラズベリードレッシング

・モッツアレラチーズとカラフルトマトのカプレーゼ

・春キャベツとベーコンのキッシュ

・鶏むね肉とタケノコのディジョンマスタードマリネ

・生ハムと新鮮野菜のパフェグラス シーザードレッシング

・サラダバー

カプレーゼやサラダ、マリネなど、お口の中をさっぱりとリセットしてくれる冷製メニューがずらりと並びます。

春キャベツとベーコンのキッシュ

また、春キャベツやタケノコなど季節を感じられる食材も登場して、春を先取りできます☆

温製料理

スパイシーミートと茄子のムサカ風グラタン

温製料理：

・ジャガイモのムースリーヌ

・根菜のグランメール

・緑野菜スチーム

・ジャガイモのリヨネーズ

・サワラのロースト 西京味噌入りブールブランソース

・スパイシーミートと茄子のムサカ風グラタン

・春菊のジェノベーゼ スパゲッティー

・スパイシートマトキーマカレー

・コシヒカリ

・ガーリックライス

・竹の子と豚細切りの中華風玉子スープ

・具沢山豚汁

グラタンやカレー、スープに豚汁と、お腹をホッと温めてくれるメニュー。

サーロインステーキと相性ばっちりの「コシヒカリ」と「ガーリックライス」のごはんものもあります！

ホテル自家製パン＆デザート

イチゴのショートケーキ

ホテル自家製パン：

・ガーリックトースト

・パン・オ・レ

デザート：

・フルーツ

・イチゴのショートケーキ

・チョコレートロール

・イチゴとピスタチオのムース

・焼き菓子各種

サーロインステーキと一緒に味わいたい、ホテルメイドのガーリックトーストも登場します。

さらに、フルーツやケーキ、ムースなどのデザートも充実！

満足度の高いラインアップとなっています☆

ライブキッチンの鉄板で焼き上げた、こだわりのサーロインステーキが食べ放題！

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートの「サーロインステーキ食べ放題ランチビュッフェ」は、2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間限定で開催です。

※写真はイメージです

※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります

