江蘇省揚州市宝応県の物流パークで、荷物を仕分ける宅配会社の職員。（１１月１１日、ドローンから、揚州＝新華社配信／沈冬兵）

【新華社北京12月19日】中国国家郵政局が16日に発表した1〜11月の郵便配達サービスの取扱件数は、前年同期比12.9％増の1967億5千万件だった。うち宅配便サービスは14.9％増の1807億4千万件で、同一都市内が2.2％増の144億7千万件、他地域向けが16.3％増の1624億4千万件、国際および中国香港・マカオ・台湾地区向けが11.3％増の38億3千万件となった。

郵便事業売上高（中国郵政儲蓄銀行の経常収益除く）は6.7％増の1兆6327億3千万元（1元＝約22円）、うち宅配便サービスは7.1％増の1兆3550億6千万元だった。

宅配便サービス売上高に占める割合を地域別に見ると、東部は1.2ポイント低下の73.7％、中部は0.8ポイント上昇の15.7％、西部は0.4ポイント上昇の10.6％となった。取扱件数に占める割合は東部が1.7ポイント低下の70.7％、中部が1.1ポイント上昇の19.8％、西部が0.6ポイント上昇の9.5％だった。

11月の郵便配達サービスの取扱件数は前年同月比3.8％増の194億9千万件だった。うち宅配便サービスは5.0％増の180億6千万件となった。売上高は2.0％減の1626億8千万元で、うち宅配便サービスは3.7％減の1376億5千万元だった。