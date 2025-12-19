スポーツ体験で非認知能力を育成！リーフラス「弟子屈町スポーツイベント」

リーフラスが、北海道弟子屈町およびオリエンタルランドとともに、地域の子どもたちを対象としたスポーツイベントを共同開催しました。

2025年11月21日と22日の2日間にわたり、スポーツを通して挑戦心や自己肯定感を育む体験型プログラムが展開されました。

リーフラス「弟子屈町スポーツイベント」

開催日：2025年11月21日〜22日

場所：弟子屈小学校体育館、摩周観光文化センター

参加人数：延べ180名以上

弟子屈町の子ども政策と、オリエンタルランドの「子どものハピネス」への想いが一致して実現した本企画。

リーフラスが培ってきたスポーツ指導のノウハウを活かし、幼児から小学生までが全力で楽しめる場を提供しました。

「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導理念のもと、多くの子どもたちが運動の楽しさを実感しています。

プロから学ぶ走り方とボール遊び

専門機器を用いたタイム計測を行う「走り方教室」では、正しいフォームを習得し自己ベスト更新に挑戦。

サッカーや野球、バスケットボールなどのボール遊び教室では、年齢に合わせたグループ分けで基礎を学びました。

初めて競技に触れる子どもたちも、指導員の丁寧なサポートにより積極的に体を動かしました。

多世代で楽しむスポーツビンゴフェス

キックターゲットやストラックアウトを巡るスタンプラリー形式のイベントも実施されました。

親子で協力してミッションをクリアしていく過程で、家族や地域住民との交流も深まるひとときに。

やさしいルール設定により、小さな子どもから大人までが笑顔で汗を流しました。

満足度98.8％！子どもたちの成長を実感

事後アンケートでは活動満足度が98.8％に達し、多くの児童から「楽しかった」との回答が寄せられました。

保護者からも、たくさん褒められることで子どもの自信につながったと高く評価されています。

チームで協力することの喜びや、粘り強く挑戦する姿勢が随所で見られたイベントとなりました。

地域と企業が一体となり、スポーツを通じて子どもたちの非認知能力を育んだ今回の試み。

リーフラスは今後も持続可能な地域づくりと、次世代を担う子どもたちの成長支援を続けていく方針です。

スポーツが持つ力を再確認し、地域全体で子どもを育む新たなモデルに注目です。

リーフラス「弟子屈町スポーツイベント」の紹介でした。

