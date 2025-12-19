◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス(日本時間19日、カナダ)

カーリング・ミックスダブルスの残り2枠となっていたミラノ・コルティナ五輪出場チームが決定しました。

全16チームが2グループに分かれ総当たり戦を行い、両グループの上位2チームがプレーオフに進出。グループAからは1位のチェコと2位の韓国、グループBからは1位のオーストラリアと2位の中国が駒を進めていました。日本(小穴桃里選手、青木豪選手ペア)は5勝2敗でグループAの3位。惜しくも予選敗退となりました。

プレーオフでは1位同士のチェコとオーストラリアが対戦。「6-5」と接戦を制し、チェコが1枠目の五輪出場権を獲得しました。

さらに中国と韓国による2位同士の対戦では、第1エンドから複数得点を重ねた韓国が「7-3」で勝利。1位同士の対戦で敗れたオーストラリアと対戦します。

この対戦ではオーストラリアが先制するも、韓国もすぐに追い上げ。前半4エンドを終えて同点で折り返します。すると第5エンドでは韓国が3点のビッグエンドをつくりリード。最終エンドでも3点をあげ「10-5」で勝利した韓国が、五輪出場最後の1枠を獲得しました。