　NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり　総合ほか）の曲目を発表。48回目の出場となる石川さゆりは「天城越え」を披露する。

　石川は2007年以降、「津軽海峡・冬景色」と「天城越え」を交互に歌い続けてきた。昨年は能登半島地震を受けて「能登半島」を披露していた。今年は「能登半島」をまたぎ、再び「天城越え」を歌う。

　放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。

　ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆となった。

■石川さゆりの過去に披露した楽曲

75回/2024　能登半島
74回/2023　津軽海峡・冬景色
73回/2022　天城越え
72回/2021　津軽海峡・冬景色
71回/2020　天城越え
70回/2019　津軽海峡・冬景色
69回/2018　天城越え
68回/2017　津軽海峡・冬景色
67回/2016　天城越え
66回/2015　津軽海峡・冬景色
65回/2014　天城越え
64回/2013　津軽海峡・冬景色
63回/2012　天城越え
62回/2011　津軽海峡・冬景色
61回/2010　天城越え
60回/2009　津軽海峡・冬景色
59回/2008　天城越え
58回/2007　津軽海峡・冬景色
57回/2006　夫婦善哉
56回/2005　天城越え
55回/2004　一葉恋歌
54回/2003　能登半島
53回/2002　天城越え
52回/2001　涙つづり
51回/2000　津軽海峡・冬景色
50回/1999　天城越え
49回/1998　風の盆恋歌
48回/1997　天城越え
47回/1996　昭和夢つばめ
46回/1995　北の女房
45回/1994　飢餓海峡
44回/1993　津軽海峡・冬景色
43回/1992　ホテル港や
42回/1991　港唄
41回/1990　うたかた
40回/1989　風の盆恋歌
39回/1988　滝の白糸
38回/1987　夫婦善哉
37回/1986　天城越え
36回/1985　波止場しぐれ
35回/1984　東京めぐり愛
33回/1982　津軽海峡・冬景色
32回/1981　なみだの宿
31回/1980　鴎という名の酒場
30回/1979　命燃やして
29回/1978　火の国へ
28回/1977　津軽海峡・冬景色