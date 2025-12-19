【紅白】石川さゆり、今年は「天城越え」を披露 48回目の出場 2007年から「津軽海峡・冬景色」と交互に熱唱 25年は「能登半島」【過去の楽曲一覧】
NHKは19日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲目を発表。48回目の出場となる石川さゆりは「天城越え」を披露する。
石川は2007年以降、「津軽海峡・冬景色」と「天城越え」を交互に歌い続けてきた。昨年は能登半島地震を受けて「能登半島」を披露していた。今年は「能登半島」をまたぎ、再び「天城越え」を歌う。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
ゲスト審査員は、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の高石あかり（高＝はしごだか）、俳優の仲野太賀、声優の野沢雅子、俳優の松嶋菜々子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆となった。
■石川さゆりの過去に披露した楽曲
75回/2024 能登半島
74回/2023 津軽海峡・冬景色
73回/2022 天城越え
72回/2021 津軽海峡・冬景色
71回/2020 天城越え
70回/2019 津軽海峡・冬景色
69回/2018 天城越え
68回/2017 津軽海峡・冬景色
67回/2016 天城越え
66回/2015 津軽海峡・冬景色
65回/2014 天城越え
64回/2013 津軽海峡・冬景色
63回/2012 天城越え
62回/2011 津軽海峡・冬景色
61回/2010 天城越え
60回/2009 津軽海峡・冬景色
59回/2008 天城越え
58回/2007 津軽海峡・冬景色
57回/2006 夫婦善哉
56回/2005 天城越え
55回/2004 一葉恋歌
54回/2003 能登半島
53回/2002 天城越え
52回/2001 涙つづり
51回/2000 津軽海峡・冬景色
50回/1999 天城越え
49回/1998 風の盆恋歌
48回/1997 天城越え
47回/1996 昭和夢つばめ
46回/1995 北の女房
45回/1994 飢餓海峡
44回/1993 津軽海峡・冬景色
43回/1992 ホテル港や
42回/1991 港唄
41回/1990 うたかた
40回/1989 風の盆恋歌
39回/1988 滝の白糸
38回/1987 夫婦善哉
37回/1986 天城越え
36回/1985 波止場しぐれ
35回/1984 東京めぐり愛
33回/1982 津軽海峡・冬景色
32回/1981 なみだの宿
31回/1980 鴎という名の酒場
30回/1979 命燃やして
29回/1978 火の国へ
28回/1977 津軽海峡・冬景色
