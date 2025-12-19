元欅坂４６の今泉佑唯が１８日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。「アイドルで仲良いグループあるんですか？」とぶっちゃけた。

この日は「大きな声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を開催。今泉は「大きい声で言えないんですけど…アイドルグループさんで、仲良いグループあるんですか？」と元人気アイドルグループ出身とは思えぬ発言をして、スタジオを騒然とさせた。

今泉は「私のグループは欅坂だったんですけど。世間的なイメージでは、あまり仲が良くないと思われがち。実際はそうではなくて」と話した。

続けて「３カ月に１回ぐらいはちょっと、何だろう…難しい時期はあるんですけど。制作期間とか入ると、ちょっとやっぱり、あれなんですけど…」と微妙な関係になることをもあると明かした。

見取り図の盛山晋太郎が「アイドルグループのファンの人たちって勝手に考察する人たちがいる？」と聞くと、「一部を切り取って、こことここは仲が悪いとか。映像見て、この子は誰々をいじめたんじゃないかとか。そのイメージでその子が活動することになっちゃうし」と回答。

すると盛山が「仲悪かったんですか？」と直球質問。今泉は「仲悪い？多分、私が勝手に意識しすぎちゃって。それこそセンターの平手（友梨奈）ちゃんと仲が悪いって言われてたんですけど…私がすごい“自分が自分が”って性格だったので、当時は。センターに絶対なりたいみたいな感じだったけど、圧倒的なセンターっていう存在の子（平手）がいるのに“私が私が”を出し過ぎちゃった結果、あんまりよくなかったというのはありました」と本音を吐露した。

それでも「逆に卒業してからの方が、うちに泊まりに来てくれたりとかあったので、卒業してからの方が」とグループを離れてから距離が縮まったと明かした。