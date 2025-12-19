“フジモン”藤本敏史、長女＆次女との3ショットで55歳の誕生日を報告 娘たち“手作り”のお祝い料理も披露「世界で1番ウマイ」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が18日、自身のインスタグラムを更新。娘たちと過ごした誕生日の様子を披露した。
【写真】“フジモン”藤本敏史が公開した長女＆次女との3ショット
藤本は「今日55歳になりました！これからもよろしくです！」と誕生日を報告し、長女（13）、次女（10）との3ショットをアップ。2人に囲まれた藤本は、ケーキを手にうれしそうな表情を浮かべている。
続けて「誕生日の1番の楽しみは娘2人の手料理！」とつづり、娘たちが手作りしたお祝い料理を公開。「長女のスパゲティポロネーゼ」「柿と生ハムとカマンベールのカルパッチョ」「次女のウィンナー春巻き」と献立を紹介し、「世界で1番ウマイ幸せ料理だわ！」と喜びをにじませた。
これらの投稿には、「お誕生日おめでとうございます!!」「最高ですね」「お嬢さんたちに囲まれて幸せですね」「フジモンが幸せだとこっちまで嬉しい！」「優しい娘さん」「嬉しいねぇ」など、さまざまな反響が寄せられている。
藤本は、元タレントの木下優樹菜（38）と2010年8月に結婚。12年8月に長女、15年11月に次女が誕生するも、19年12月に離婚を発表した。
