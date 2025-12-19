モデルでタレントの益若つばさ（４０）が１９日、都内で行われた新ライフスタイルブランド「ＭＥＮＤ」の立ち上げ発表会を開催した。

新ブランドは心も体も修復する、回復するようにとテーマを掲げ、“益若ブランド”では初の男性へ向けたウエアや商品を展開。「かっこよくなりたいとかは、女性も男性も関係ないなと思いまして、メンズをぜひやりたいと思いました。私のことが好きという男性はなぜか、益若つばさになりたいおじさんがいるみたいで、なりたいといってくださる男性を今まで、ないがしろにしていたので、ユニセックスブランドを立ち上げました」と思いを明かした。

ウエアへの思い入れについて「朝の５時の色気をテーマにつくっています。夜と朝焼けが入り交じる静けさと朝日が差し込むイメージに合うお洋服を作りたいと思いました」と力を込めた。

ライフスタイル商品には「ナイトキャップ」や「い草サンダル」「腹巻き」など、幅広く展開。腹巻きについては「男性もおなかを温めてほしいなと。私はここ数年、一年中、付けてまして、体が燃焼しやすくなって、風邪も引きにくくなりました。ぜひみんなも使ってほしいと、願望を込めて、作ってみました」とアピールした。