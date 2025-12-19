犬が『嫌な気持ち』のときにみせる行動５選

犬は不安なとき、退屈なとき、飼い主が気持ちを察してくれないときなど、さまざまな場面で嫌な気持ちになりがちです。そんなとき、犬たちはどのようなサインを出しているのでしょうか。

1.眠くないのにあくびをする

それまで眠そうな様子を見せていなかったのに、突然あくびをする様子をみせた場合は、犬が不満やストレスを感じているサインです。

犬のあくびには、眠気以外にもストレスサインの意味合いがあります。したがって、眠くないときに出るあくびは『嫌な気持ち』を表に出す行動の一種です。

2.何度も舌なめずりする

犬はごはんを食べた後や美味しそうなものを目の前にしたとき、自分の口周りをぺろぺろと舐める仕草をみせます。しかし、それ以外にも何度も舌なめずりするように自分の鼻を舐める姿を見たことはありませんか。

この場合の舌なめずりは、ストレスサインの一種です。犬は不安や緊張、不快感を覚えたときに、自分の鼻を濡らして気持ちを落ち着けようとする習性を持ちます。嫌な気持ちになったときに何度も鼻を舐めるのは、この理由が多いでしょう。

3.目を逸らす、目を合わせない

いつもは飼い主や家族のことをじっと観察していたり、目が合うと嬉しそうな様子をみせてくれるのに、なぜか今日は目を合わせてくれない、あるいは目が合うと明らかに逸らされる……という経験はありませんか。

この行動も、犬が飼い主に対して不満や不安を覚えているときにみせるストレスサインです。「もう知らない」と不満を抱いていたり、「なんだか怖いな……」と不安を覚えているときは、目を合わせようとしません。

4.体を大きくブルブルと振る

苦手なお世話の後やトリミングサロン後、抱っこされた後など、なぜか体を意味もなく大きくブルブルと震わせることはありませんか。「水に濡れてもいないのに、どうして？」と不思議に思う人もいるでしょう。

これは、「あぁ～、嫌なことからやっと解放された！」とストレス原因を振り払おうとしている行動です。それまでの状況に対して、嫌な気持ちを抱いていたと考えられます。

5.呼吸が荒くなる

激しい運動をしたわけでも、暑いわけでもないのに、なぜか犬の呼吸が「はっ、はっ」と荒くなるときは、嫌な気持ちを抱いてストレスを感じているサインです。

特に、不安や恐怖心、緊張感を抱いているときに呼吸が乱れるケースが多く、強いストレスを感じているサインとして受け取りましょう。

犬に嫌悪感を抱かせないためにすべきこと

犬に不要なストレスを与えないためには、嫌悪感を抱かせないような環境や行動を意識することが大事です。

安心してくつろげる環境を整える 感情的に叱らず正しい方法で学ばせる 苦手なお世話は無理強いせず少しずつ慣れさせる 犬のストレスサインを汲み取り負担をかけない 一度決めたルールは必ず貫く（家族で統一する）

まずは上記5つの項目に取り掛かり、できることから改善していきましょう。特に、生活環境は常に愛犬に影響を与える重要な要素なので、愛犬が快適に過ごせる環境を整えてあげてくださいね。

まとめ

いかがでしたか。犬が嫌な気持ちになっているときは、今回紹介したような行動や仕草をみせることが多々あります。

ストレスを与えないためにも、犬に嫌悪感を与えないような環境づくりや行動を意識しましょう。