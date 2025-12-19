LOTポーランド航空は、東京/成田〜ワルシャワ線の期間増便を拡大する。

すでに発表済みの2026年3月29日から5月27日（日本発翌日）まで週9往復を運航するほか、9月2日から30日（同）まで週8往復、10月1日から23日まで週9往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。

ワルシャワ発4月12日、東京/成田発4月13日は運休する。ワルシャワ発月曜、東京/成田発日曜は運航スケジュールが異なる日がある。

■ダイヤ

LO080 東京/成田（22：50）〜ワルシャワ（06：00+1）／毎日

LO1080 東京/成田（08：15）〜ワルシャワ（15：25）／月（2026年3月29日〜5月28日）

LO1080 東京/成田（08：15）〜ワルシャワ（15：30）／木（2026年9月3日〜10月1日）

LO1080 東京/成田（11：45）〜ワルシャワ（18：55）／木（2026年3月29日〜5月28日）

LO1080 東京/成田（12：00）〜ワルシャワ（19：15）／水・金（2026年10月2日〜24日）

LO1079 ワルシャワ（10：40）〜東京/成田（06：30+1）／日（2026年3月29日〜5月28日）

LO1079 ワルシャワ（10：55）〜東京/成田（06：35+1）／水（2026年9月2日〜30日）

LO1079 ワルシャワ（14：10）〜東京/成田（10：00+1）／水（2026年3月29日〜5月28日）

LO1079 ワルシャワ（14：35）〜東京/成田（10：15+1）／火・木（2026年10月1日〜23日）

LO079 ワルシャワ（22：50）〜東京/成田（18：40+1）／毎日