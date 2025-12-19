J1初昇格の立役者！　水戸の西村卓朗元取締役GMが『トップリーグトロフィー』を受賞

水戸ホーリーホックは19日、西村卓朗元取締役ゼネラルマネジャー（GM）の功績が評価されて『2024−2025シーズン トップリーグトロフィー』を受賞したことをクラブ公式サイト上で発表した。



トップリーグトロフィーとは、一般社団法人 日本トップリーグ連携機構に加盟する9競技12リーグを対象に、運営・マネジメント面で顕著な功績を挙げたGM等を表彰する制度のこと。2019年9月に水戸のGMに就任した西村氏は、今季クラブ史上初のJ1昇格を成し遂げたチームを作り上げた（2016年から務めていた強化部長と兼務、2022年からは取締役GM）。



なお、西村氏は今季限りで水戸との契約が満了。今季チームを率いた森直樹監督の退任およびフットボールダイレクター就任、そして今季アルビレックス新潟で指揮を執った樹森大介氏の監督就任を発表している。