»°¸Í½Ø²ð¡¢2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç5È¯Âç¾¡

¡¡¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°¸Í½Ø²ð¤¬¡¢KNVB¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Î¥ô¥£¥ì¥à¶¡Ê2Éô¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤¢¤ëKNVB¥«¥Ã¥×2²óÀï¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ô¥£¥ì¥à¶¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°¸Í¤Ï21Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ö¥ìµå¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë39Ê¬¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Î¥Ã¥¯¥ô¥£¡¦¥½¥ê¥½¥ó¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿»°¸Í¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ô¥£¥ì¥à¶¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿57Ê¬¡¢»°¸Í¤ÏÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼ê¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥½¥ê¥½¥ó¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¤½¤Î¸å¤â2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢5¡Ý1¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤·¤¿»°¸Í¤Ï¡¢74Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¤³¤Î¸å¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè17Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
