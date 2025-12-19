「メロいぃ…！！」板垣李光人、イメチェンショットにファン歓喜！「金髪までお似合いになられるとは」
俳優の板垣李光人さんは12月18日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開しました。
【写真】板垣李光人のイメチェンショット
コメントでは「金髪までお似合いになられるとは」「金髪凄くお似合いでございます」「やばい、、めっちゃ似合ってる、、なにこれ、、、？？？？」「冬仕様な李光人くんも素敵です」「本当にやばいぃ…メロいぃ…！！」「ありがたすぎて逆に怖くなってきた」「美しい以外の言葉がみつかりません」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「ありがたすぎて逆に怖くなってきた」板垣さんは、「富士山に負けじと、板垣の髪も雪化粧です 冬だね」とつづり、4枚の写真を投稿。全て板垣さんのソロショットですが、髪色がホワイトブロンドになっています。黒髪姿もすてきでしたが、金髪もとても似合っていますね。
黒髪姿も公開17日には「『ボクのいろ』発売を記念して、保育園に伺い読み聞かせの機会をいただきました」などとつづり、10枚の写真を投稿。この投稿では黒髪姿の板垣さんが、子どもに絵本の読み聞かせをしたり一緒に遊んだりしています。ファンからは「りひと先生可愛すぎる」「ここの園児になりたい」「りひちゃんみたいな先生がいたら女の子はみんなメロメロかも」などのコメントが寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
