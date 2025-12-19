「美男美女すぎます､､､」なごみ、イケメン夫との夫婦ショット公開！ 「歯がきれい」「良過ぎるねん」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは12月18日、自身のInstagramを更新。夫・こーくんとのツーショットを披露しました。
【写真】なごみ夫婦の美男美女ショット
こーくんはタキシードに身を包み、まさに美男美女の夫婦です。こーくんがなごみさんをお姫様抱っこする動画もあり、仲の良さが伝わってきます。
コメントでは、「１枚目お気に入りすぎる」「ドレス最高に輝いてて可愛すぎる」「なこなこ最高すぎる！」「カップルから夫婦の姿までみれて幸せ」「やっぱり最強の夫婦すぎる…」「２人ともビジュ良すぎる」「美男美女すぎます､､､」「良過ぎるねん」「歯がきれいですね」と、絶賛の声が多数上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ドレス最高に輝いてて可愛すぎる」「sweet連載『to be best bride／なごみの世界一可愛い花嫁になる！』が、ついにファイナルを迎えました」と報告したなごみさん。「約1年間密着していただき、理想の結婚式やドレス選び、美容など、たくさんの企画に挑戦させていただきました」とのことで、投稿に載せた4枚の写真と2本の動画ではウエディングドレス姿を披露しています。
10月には結婚1周年を迎える10月6日の投稿では、結婚1周年を祝っていたなごみさん。ウエディングドレス姿に加え、普段の夫婦の日常がうかがえる写真を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
