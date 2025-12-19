ドジャース、ヌートバー獲得の可能性　来季開幕に間に合わない可能性も「貴重な戦力となる」米報道

ドジャースはヌートバーを獲得するのか(C)Getty Images

ドジャースがカージナルスのラーズ・ヌートバーをトレードで獲得する可能性があることを、米スポーツ専門メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者が伝えている。

【動画】ヌートバーが魅せた！スーパープレーでドジャースの勢いを止める

これを受け、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは開幕までに外野手の補強を必要としており、対するカージナルスは、すでにオールスター先発投手のソニー・グレイをレッドソックスへ放出するなど、このオフに一部の選手を手放す意思があることを示している」と伝えた。

さらに、ヌートバーについて「これまでのキャリアで外野の全ポジションを守った経験があり、もしドジャースへ移籍することになれば、来シーズンのチームにとって貴重な戦力となるだろう。2025年は、4年連続でOPS.700以上を記録した後の不振の年となったが、それでも2ケタ本塁打と自己最多の48打点をマークした」と紹介している。