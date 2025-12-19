ストーリーに引き込まれた「2025年秋ドラマ」ランキング！ 『ちょっとだけエスパー』を抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は12月4日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年の秋ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「ストーリーに引き込まれた2025年秋ドラマ」ランキングの結果を紹介。どのドラマが上位にランクインしたのでしょうか？
【9位までの全ランキング結果を見る】
3位には『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）がランクイン。大泉洋さんが主演を務め、脚本を人気作家の野木亜紀子さんが担当したドラマです。
完全オリジナル脚本のドラマで、どん底会社員の主人公・文太が「ちょっとだけエスパー」になるところから作品がスタート。新しいジャパニーズ・ヒーロードラマとなり、文太が仲間と世界を救うために奮闘する姿が描かれています。初回から謎が多いストーリーとなり、SNSでは考察がブームに。最後まで結末が分からないドラマとして、高い人気を誇っています。
回答者からは、「最初はコメディー要素が強かったがだんだんと物語が深くなっていておもしろい」（20代女性／東京都）、「伏線が多く、どこにつながっていくのか推理しながら見るのが楽しい」（40代女性／神奈川県）、「予想外の展開と共感できる人物描写が、心を掴んで離さなかった」（20代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
2位は『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）でした。早見和真さんの小説が原作で、日曜劇場として放送されたドラマです。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語が描かれ、12月14日に最終回拡大SPを放送しました。
妻夫木聡さんが主演を担当し、佐藤浩市さん、目黒蓮さん、松本若菜さんなど人気俳優が勢ぞろい。競馬の世界を舞台としたストーリーとなり、夢を追い続ける大人たちの愛や絆が丁寧に描かれています。JRAが全面協力し競馬場で撮影された映像も多く、本格的な見応えあるドラマとして人気を集めました。
回答者からは、「競馬を全く知らなかったがこのドラマをきっかけにすこし興味が湧いた」（30代女性／神奈川県）、「競馬が好きなので、ストーリーもおもしろいし引き込まれました」（40代男性／東京都）、「馬と人の絆や夢を追う人たちのドラマが描かれており、ストーリーに引き込まれた」（60代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）です。夏帆さんと竹内涼真さんがダブル主演を務めたドラマで、12月9日に最終回が放送されました。
谷口菜津子さんの同名漫画が原作で、主人公の山岸鮎美と海老原勝男が「料理」を通じて当たり前だと思っていた価値観を見つめ直す「再生ロマンスコメディー」作品。放送を重ねるごとに成長する勝男が大人気となり、SNSを中心に大ブームを巻き起こしました。破局から始まる新感覚のラブストーリーが面白く、多くの視聴者を熱狂させたドラマです、
回答者からは、「見ていてとにかく共感して、勝男の素直な面を見ると応援したくなった」（30代女性／神奈川県）、「物語の展開が予想を裏切る連続で、毎話『次はどうなるの!?』とドキドキしながら見ていました」（40代女性／滋賀県）、「アップデートしていく主人公を通して、自分自身も見つめ直すキッカケにしてくれた」（30代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
