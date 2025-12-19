持ち帰り弁当事業のパイオニアであるほっかほっか亭総本部は、11月から実施中の料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」の新商品として、ハンガリーの家庭の味である「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした、「リュウジのグヤーシュ」シリーズを12月18日から数量限定で発売した。

ほっかほっか亭では、SNS総フォロワー数1100万人を超えるYouTuberであり、料理研究家のリュウジ氏とのコラボ商品「バズベントウ 再び。」が、11月6日から好評発売中。発売直後から、SNS上では多くの食べてみた投稿が見られ、ファミリー層からお酒好きな人々まで、今年3月の第1弾コラボに引き続き、第2弾も非常に好調なスタートダッシュとなった。

今回、おいしさだけでなく、ほっかほっか亭で世界の料理を味わえるという“楽しさ”も届けるため、大阪・関西万博でも話題となったハンガリーの家庭の味「グヤーシュ」をお弁当仕立てにした「リュウジのグヤーシュ」シリーズを数量限定で発売する。



「リュウジのグヤーシュ ライス付（ローストチキン）」

「リュウジのグヤーシュ」シリーズは、リュウジ氏が先の大阪・関西万博 ハンガリーパビリオンに併設されたレストラン「ミシュカ」のグヤーシュ・スープ、ポテトコンフィ（牛肉）を食べて感動し、リュウジ氏が考案したグヤーシュのレシピが会話に上がったことが開発のきっかけとなった。

ハンガリーの家庭料理であるグヤーシュは、味や具材が家庭によって異なる料理。同商品は、ほっかほっか亭の商品開発担当者がリュウジ氏のレシピを基に、消費者に広くグヤーシュのおいしさを届けるため、ほっかほっか亭ならではのお米に合う味付けのお弁当を開発することに挑戦した。リュウジ氏との試食を重ねて完成し、「うますぎる！」と大絶賛をした「リュウジのグヤーシュ」シリーズを、ぜひ一度試してみてほしい考え。

「リュウジのグヤーシュ」シリーズは、牛肉と野菜をじっくり丁寧に煮込んだ、素朴であたたかな煮込み料理。トマトとパプリカパウダーのやさしい風味で、見た目よりもマイルドな味わいが特徴。野菜の旨みをたっぷりと引き出し、ごはんに合うクミン・ペッパーなどのスパイスを贅沢に加えて、リュウジ流のオリジナルに仕上げた。

［小売価格］

リュウジのグヤーシュ ライス付：980円

リュウジのグヤーシュ ライス付（ローストチキン）：1480円

（すべて税込）

［発売日］12月18日（木）

ほっかほっか亭総本部＝https://www.hokkahokka-tei.jp