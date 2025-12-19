松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月24日午後3時から、「海老海老フェア」を開催する。

今年も残りわずかとなった。松のやが年内最後の12月24日から、期間限定で「海老海老フェア」を開催する。海老フライ好きの人々必見の、ロースかつと海老フライの盛合せ定食をお得な価格で提供する。期間限定特別企画、大満足間違いなしのお得な「海老海老フェア」を、ぜひこの機会に堪能してほしい考え。

「ロースかつ＆海老フライ定食」を値段はそのままに、豪華な「有頭大海老フライ」にグレードアップして提供する。有頭大海老フライ2尾ならなんと通常価格から400円もお得になる。

「ロースかつ＆海老フライ定食（海老1尾）」を値段はそのままに、海老フライをプラス1尾、合計2尾に増量する。通常価格から280円お得に楽しめる。

［小売価格］

ロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食：970円

ロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食：1250円

ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食：970円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金で購入できる

※海老海老フェア期間中「ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食」は販売中止する

［発売日］12月24日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp